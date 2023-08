Neue Scherereien rund ums Regensburger Luxusklo – jetzt sollen Obdachlose weg

Von: Stefan Aigner

Das Luxusklo auf dem Schwanenplatz in Regensburg. © Stefan Aigner

Fast 900.000 Euro hat die Stadt Regensburg ein Toilettenhäuschen gekostet. Weil dort öfter Obdachlose sind, hat man jetzt die Sitzbank entfernt.

Regensburg – Das Luxusklo in der Regensburger Altstadt sorgt erneut für Aufregung. Weil es Schlafplatz von Obdachlosen und Ort zum Füttern von Tauben genutzt werde, habe man die Sitzbänke im Wartebereich abmontiert, so die Stadt Regensburg. Man hofft auf weniger Verschmutzung. Die Ersparnis für den Stadtsäckel liege bei 400 Euro pro Einsatz, heißt es.

Das Luxusklo von Regensburg: Neun Jahre Planung, 890.000 Euro

Das „Servicegebäude“ am Schwanenplatz in der östlichen Altstadt ist für viele Regensburger ein Ärgernis. Vor gerade einmal einem Jahr, am 22. August 2022, wurde es eröffnet – nach neun Jahren Planungszeit. Doch nicht wegen dieser langen Dauer regen sich viele auf, sondern wegen der bekannt gewordenen Kosten.

Wie die Stadt damals einräumte, belaufen sich die Gesamtkosten für den gut 20 Meter langen und zweieinhalb Meter breiten Bau auf rund 890.000 Euro – inklusive der Gestaltung der umgebenden Grünfläche einer notwendigen „aufwändigen Tiefgründung“, so die Pressestelle damals.

Regensburger OB über Klo: „Hebt sich ab von der Anmutung eines Autobahn-WC‘s“

Das rief sogar den Bund der Steuerzahler auf den Plan, der das teure Klohäuschen in sein Schwarzbuch aufnahm. Zwar stelle man die grundsätzliche Notwendigkeit einer öffentlichen und behindertengerechten Toilette nicht in Frage, heißt es dort. Aber auch: „Für knapp 900.000 Euro bekommt man auch am Schwanenplatz in Regensburg zu einem ‚Klo‘ zusätzlich noch einige Räumlichkeiten dazu.“

Schlecht ausgestattet ist dieses stille Örtchen nicht, das sich – so sieht es die Regensburger Oberbürgermeisterin – „trotz industrieller Fertigung der WC Module, zu recht von der Anmutung eines Autobahn-WC’s abhebt“.

Regensburger Luxusklo mit vorbildlicher Behindertentoilette

Zwei Damen-Toiletten und einer Herrentoilette mit zwei Urinalen gibt es, ein obligatorischer Technikraum, Türen mit aufwändiger (und wenig hilfreicher) Schließtechnik und eine sogenannte „Toilette für alle“.

Diese Behindertentoilette geht etwas über die übliche Ausstattung hinaus. Auf einer Größe von zwölf Quadratmetern gibt es unter anderem eine höhenverstellbare Pflegeliege und einen Personen-Lifter an der Decke. Voraussetzungen, um auch den Bedürfnissen von Menschen mit komplexen Mehrfachbehinderungen gerecht.

„Toilette für alle“ im Luxusklo erklärt hohe Kosten nicht

Doch auch wenn die Stadt Regensburg diese „Toilette für alle“ gern in den Vordergrund rückt: Die hohen Gesamtkosten des „Servicegebäudes“ lassen sich dadurch nicht erklären. Die „Stiftung Leben pur“, die sich für solche Toiletten einsetzt und deren Empfehlungen hier umgesetzt wurden, beziffert die Mehrausgaben für die notwendige Zusatzausstattung auf gerade einmal 12.000 Euro.

Doch das nur am Rande.

Das Regensburger Luxusklo: Vor allem für Touristen gedacht

In einem Statement aus dem vergangenen Jahr beschreibt Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer den Standort des Servicegebäudes „nicht nur als idealtypisch(..) für eine öffentliche Toilette“.

Es sei zudem „ein überdachter Wetterschutz und geschützter Wartebereich für Busfahrer*innen, Touristengruppen und für Schulklassen, die hier von ihren Reisebussen abgesetzt und wieder aufgenommen werden. Es bietet Informationen zum Welterbe und der Altstadt als Ausgangspunkt zukünftiger Stadtführungen.“

Problem am Luxusklo: „Schlafmöglichkeit von Obdachlosen“, „Stützpunkt zur Fütterung von Tauben“

Nicht gedacht aber ist das Gebäude als „Schlafmöglichkeit und Pausenplatz von Obdachlosen“ oder aber als „Stützpunkt zur Fütterung von Tauben“. Jedoch sei die Sitzbank des Servicegebäudes „seit Inbetriebnahme“ genau dafür genutzt worden, teilt die städtische Pressestelle auf Nachfrage mit.

„Dies wurde von massiven Müll- und Schmutzproblemen begleitet. Zudem wurden Besucher der WC-Anlage sowie städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Teil bedrängt und beschimpft – es kam auch schon zu Polizeieinsätzen“, heißt es weiter.

Zur Vermeidung von Müll und Ärger am Luxusklo: Stadt lässt Sitzbank entfernen

Das „erhöhte Taubenaufkommen“ habe außerdem „zu einem vermehrten Aufkommen von Federn und Dreck“ geführt, „auch in der ‚Toilette für alle‘“. Neben den obligatorischen Reinigungskosten – der monatliche Unterhalt des Servicegebäudes schlägt früheren Angaben zufolge übrigens mit etwa 3.000 Euro monatlich zu Buche – habe dies „zusätzliche Kosten von 400 Euro pro Einsatz“ geführt.

„Aus diesen Gründen wurde die Sitzbank des Servicegebäudes am Schwanenplatz bis auf Weiteres durch das Amt für Hochbau abmontiert“, so die städtische Pressestelle. Ein Ersatz der Sitzbank „durch Klappsitze oder durch eine sogenannte Stehhilfe“ werde „geprüft“.

