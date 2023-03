„Absoluter Hammer“: Problembrücke für Stadtbahn Regensburg ist vom Tisch

Von: Stefan Aigner

Die Galgenbergbrücke in Regensburg ist erst 17 Jahre alt. Bis vor kurzem galt sie als nicht stadtbahntauglich. © Stefan Aigner

Die Galgenbergbrücke galt lange als Stolperstein für die Stadtbahn in Regensburg. Neuberechnungen haben nun ergeben: Die Brücke ist für das Projekt doch geeignet.

Regensburg – Es sind gute Nachrichten, die im Stadtbahnausschuss des Stadtrats von Regensburg kürzlich verkündet wurden – zumindest für die Anhänger des ambitionierten Verkehrsprojekts. SPD-Stadtrat Klaus Rappert nennt es einen „absoluten Hammer“.

Entgegen früherer Annahmen ist die Galgenbergbrücke über die Gleise am Hauptbahnhof nun doch geeignet, um eine Stadtbahn tragen zu können. Das ergab eine Neuberechnung durch einen Statiker der Landesgewerbeanstalt Regensburg.

Problembrücke für die Stadtbahn: Horrorszenario im Sommer 2021

Noch im Sommer 2021 galt die Galgenbergbrücke als Stolperstein, an dem die Stadtbahn-Pläne gar zu scheitern drohten. Damals stand eine Parallelbrücke im Raum. Sogar von einem Abriss und kompletten Neubau der keine 20 Jahre alten Brücke war die Rede.

Die Regensburger Planungsreferentin Christine Schimpfermann sprach von Mehrkosten von bis zu 48 Millionen Euro und einem zusätzlichen Planungs- und Zeitaufwand von „bis zu 16 Jahren“. Dieses Horrorszenario ist nun vom Tisch.

Neuberechnung für Problembrücke: Sie taugt doch für die Stadtbahn

Es könne „festgehalten werden, dass die bestehende Galgenbergbrücke für die Überfahrt der Stadtbahn genutzt werden kann“, heißt es in der entsprechenden Beschlussvorlage. Lediglich kleinere Nachbesserungen am Straßenoberbau sind demnach notwendig.

Ein Wermutstropfen bleibt. Weil bei Planung und Bau der Galgenbergbrücke (2001 bis 2004) die Stadtbahn nicht mit berücksichtigt wurde, ist eine Haltestelle auf der Brücke mit einer attraktiven direkten Anbindung an den Bahnsteig via Aufzug nicht möglich.

Ungeachtet dessen ist die Erleichterung bei SPD, Grünen, ÖDP und Linken groß. Von der CSU-Fraktion, die offiziell noch für eine Stadtbahn ist, aber immer häufiger querschießt kommt zumindest keine Kritik.

Problembrücke vom Tisch, Problem-CSU bleibt

Uneins ist sich die größte Koalitionsfraktion dennoch mit Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer. Das wird auch in dieser Sitzung klar. Unter anderem wird darüber gestritten, ob es denn nun einen Grundsatzbeschluss gibt, die Stadtbahn zu bauen oder „nur“, eine Stadtbahn zu planen.

Eine realistische Basis ob des Für und Wider wird der Stadtrat erst im Oktober haben – dann ist laut dem momentanen Zeitplan der sogenannte Masterplan fertig, eine Detailplanung, auf deren Basis spätestens im Dezember die Kosten-Nutzen-Untersuchung vorliegen soll.

Im Dezember fällt die Entscheidung: Stadtbahn ja oder nein

Die entscheidet dann über die Förderfähigkeit des Projekts, dessen Kosten mindestens im hohen sechsstelligen Millionenbereich liegen werden. Allerdings baut die Stadt auf eine hohe Förderquote von Land und Bund.

Sollte es keine Förderung geben, wäre das Projekt tot. Sollte die Stadtbahn förderfähig sein, dann werde weiter geplant und am Ende auch gebaut, so die Oberbürgermeisterin. „Es sei denn, der Stadtrat beschließt etwas anderes“, so Maltz-Schwarzfischer.

Die OB macht aber auch klar: „Ohne den Rückhalt der Stadtgesellschaft wird man das nie durchziehen können.“ Das hätten ja schon einige Bürgerentscheide in der Vergangenheit gezeigt. Und auch für die Stadtbahn stehen die Zeichen angesichts einer wachsenden Zahl von Kritikern auf einer solchen Abstimmung.

