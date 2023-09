Premiere im Tierheim – Katzenmama bringt acht Junge zur Welt

Von: Sabrina Proske

Im Amberger Tierheim brachte eine Katzenmutti acht Kitten auf die Welt. Bald suchen sie ein neues Zuhause.

Amberg – Normalerweise werden bei einem Wurf von Katzen im Schnitt drei bis fünf Junge geboren. Im Tierheim Amberg kam es zu einer Premiere: Die junge Katzenmama Kitty brachte gleich acht putzmuntere Babys zur Welt. „Das passiert schon sehr selten“, erzählt Jennifer Caudill, Leiterin im Amberger Tierheim. „Es war auch eine Überraschung für uns. Am Abend kamen fünf Babys zur Welt. Als am nächsten Morgen meine Kollegin nach der Mama und ihrem Nachwuchs schaute, waren es plötzlich acht.“ so Caudill.

Die Katze Kitty hat acht Junge auf die Welt gebracht. © Tierheim Amberg

Starke Katzenmama „Acht Babys zu bekommen ist nicht ohne“

Die Katzenbabys fühlen sich pudelwohl. „Die sind schon richtig frech“, witzelt die Leiterin. „Aber wir haben ein besonderes Augenmerk auf die Familie gelegt. Acht Babys zu bekommen und sich darum zu kümmern, ist nicht ohne.“

Kitty wechselte schon mehrmals den Besitzer

Kittys Schicksal verlief jedoch nicht so reibungslos wie die Geburt ihrer Jungen. Bevor sie ins Tierheim kam, wechselte sie mehrmals den Besitzer. Ende Juli kam Kitty bereits trächtig ins Tierheim. Ihre Vorbesitzer mussten sie bereits nach kurzer Zeit wieder abgeben, da sie sich mit dem Kater, der ebenfalls im Haushalt lebte, nicht verstanden hatte. Damals war sie bereits trächtig. „Kitty ist eine so fürsorgliche Mutter und hat einen ganz lieben Charakter. Erstaunlich, dass es davor so viel Probleme mit ihr gab“, erzählt Jennifer Caudill.

Bewerbungsphase beginnt: „Dosenöffner“ für Katzenbabys gesucht

Mit elf bis zwölf Wochen werden die Kleinen dann vermittelt. Bewerbungen für die Katzenjungen können ab sofort an das Tierheim Amberg unter der E-Mail-Adresse hallo@tierheim-amberg.de geschickt werden.

