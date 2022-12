In Pfarrbrief plötzlich AfD-Werbung entdeckt: Empörung ist groß – „nicht hinnehmbar“

Von: Thomas Eldersch

Teilweise haben Gläubige aus dem Bistum Regensburg mit ihrem Pfarrbrief Werbung für die AfD erhalten. © Uwe Moosburger/dpa/Symbolbild

Staat und Kirche sollten eigentlich getrennt sein. Doch in den Pfarrbriefen eines privaten Anbieters aus dem Landkreis Regensburg findet sich Werbung für die AfD.

Regensburg – Im 21. Jahrhundert geht auch die Kirche mit der Zeit. Dies sieht man nicht nur daran, dass während der Corona-Pandemie Gottesdienste digital abgehalten wurden. Auch die bekannten Pfarrbriefe, die Gemeinden ihren Schäfchen schicken, gibt es inzwischen digital. Wenn man dafür allerdings einen privaten Anbieter engagiert, kann das auch nach hinten losgehen, wie jetzt geschehen im Bistum Regensburg.

AfD-Werbung im Pfarrbrief im Bistum Regensburg

Unter der Seite www.pfarrei-deutschland.de ist es möglich, sich die Pfarrbriefe seiner jeweiligen Gemeinde in elektronischer Form nach Hause schicken zu lassen. Die private Betreiber-Firma hat ebenfalls ihren Sitz im Landkreis Regensburg. Und eben in dieser Gegend fiel auf, dass zu den Infos zur Gemeinde auch AfD-nahe Werbung und Empfehlungen verschickt wurden. So hat der BR herausgefunden, dass im Pfarrbrief der Gemeinde St. Margareta in Mammingen (Landkreis Dingolfing-Landau) ein Buch beworben wurde mit dem Titel: „Mut zur Wahrheit: Warum die AfD für Christen mehr als eine Alternative ist“.

Ein paar Orte weiter, in der Pfarrei St. Jakobus Regenstauf (Landkreis Regensburg), gab es mit dem Pfarrbrief noch einen Link zu einem Video des Deutschlandkuriers. Darin sieht man den AfD-Europaabgeordneten Gunnar Beck. Der Titel: „Great Reset und das World Economic Forum“. Der BR zitiert aus dem Video: „Das Weltwirtschaftsforum plant eine Welt, in der wir alle, das heißt: Sie und ich und fast alle anderen – außer den Superreichen – nichts mehr besitzen werden, aber durch Gehirnwäsche glücklich sein werden.“ Angesichts der steigenden Fleischpreise würden Menschen bereits darauf vorbereitet, Würmer zu essen, so Beck in seinem Kommentar weiter.

Politische Werbung in Pfarrbriefen auch in anderen Diözesen

Verschwörungsmythen und AfD-nahe Propaganda im Pfarrbrief, das ging dem Bistum Regensburg zu weit. Man distanziere sich von dem privaten Anbieter. In ihrem Statement heißt es weiter: „Wir weisen darauf hin, dass die genannte Internetseite keine Internetpräsenz der katholischen Kirche in Deutschland ist und für ihre Angebote keine amtliche Beauftragung der Diözese Regensburg hat.“ Der Sprecher des Bistums, Stefan Groß, empfiehlt allen Gemeinden wieder auf die regulären Versorgungswege der katholischen Kirche Deutschland zurückzugreifen. Weiter sagt Groß dem BR: „Das Bistum Regensburg distanziert sich in aller Form von der AfD-nahen Werbung, die auf der Webseite ‚pfarrei-deutschland‘ erscheint.“

Aber nicht nur in Regensburg gab es solch ein Vorgehen. Beispielsweise wurde im Online-Pfarrbrief der Stadtkirche Mühldorf am Inn (Erzdiözese München-Freising) ein Videotipp mit dem Titel „Zur neuen Christenfeindlichkeit der deutschen Bundesregierung“ beworben. Auch ein Video, in der ein AfD-Abgeordneter der rechtskonservativen Ministerpräsidentin von Italien, Giorgia Meloni, gratuliert, war im Anhang.

Dies rief auch die Deutsche Bischofskonferenz auf den Plan, denn die Pfarrbriefe werden bundesweit verschickt. Während man in Regensburg rechtliche Schritte prüft, sagt Bischofskonferenz-Sprecher Matthias Kopp, dass man sich klar von dem Angebot der Seite distanziere. Weiter heißt es in dem Statement, das dem BR vorliegt, das parallele Angebot fragwürdiger Lesetipps zum Beispiel im Zusammenhang mit der Verbreitung von Verschwörungsmythen oder politischen Auffassungen im Kontext eines Pfarrei-Angebots sei „nicht hinnehmbar“, so Kopp.

Gängiges Vorgehen rechter Gruppierungen

Experte Martin Becher vom Bayerischen Bündnis für Toleranz kennt solch ein Vorgehen schon. „Das ist eine bekannte klassische Mimikry-Politik, die die extreme Rechte schon seit Jahren fährt.“ Man versuche in kirchlichen Kreisen mit Themen wie Islam, Sexualität oder Gendersprache Anhänger zu akquirieren. Auch in der Kirche gebe es eine Minderheit, die solche Angebote als Unterstützung wahrnehmen. „Die nehmen das dankend als Schützenhilfe auf, weil sie darin ihre eigene Position gestärkt sehen“, sagt Becher dem BR.

Der Betreiber der Seite wollte sich gegenüber dem Bayerischen Rundfunk nicht äußern. So ist auch unbekannt, wie viele Abonnenten der Dienst hat. Jedoch scheint Bewegung in die Sache gekommen zu sein. Auf der Seite des Anbieters und in den Mails wird inzwischen auf die AfD-nahe Werbung verzichtet. (tel)

