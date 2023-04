„Mit Mut voran“? - Alle fordern Verkehrsberuhigung in Regensburg, doch die CSU fordert Parkplätze

Von: Stefan Aigner

Mit Mut voran für mehr Parkplätze: CSU-Landtagskandidat Jürgen Eberwein. © Michael Bothner

Bei einer Podiumsdiskussion in Regensburg steht der CSU-Fraktionschef zwar auf verlorenem Post, doch im Stadtrat setzt sich seine Partei durch.

Regensburg - Man muss dem CSU-Landtagskandidaten Jürgen Eberwein fast Respekt zollen. Bei einer Podiumsdiskussion im Evangelischen Bildungswerk hat der Chef der größten Fraktion im Regensburger Stadtrat nicht nur all seine Mitdiskutanten gegen sich, sondern allem Anschein nach auch das gesamte Publikum.

Podiumsdiskussion in Regensburg: Statt Mut zum Klimaschutz, Mut für Parkhäuser

Und doch hält der CSU-Politiker unbeirrt an seiner Position fest. Während alle von Begrünung reden und von Verkehrsberuhigung, von Klimaschutz und Klimaresilienz, verteidigt Eberwein den „Standortfaktor Erreichbarkeit“ und die „Schaffung alternativer Parkmöglichkeiten“ in Regensburg.

Während andere, wie Grünen-Fraktionschef Stefan Christoph mit Blick auf das Obermünsterviertel von einer „städtebaulichen Kapitulation“ sprechen, verteidigt Eberwein dieses Viertel wie ein Löwe vor der drohenden Gefahr der Verkehrsberuhigung. Und während andere, wie Thomas Thurow (Brücke) mehr Mut fordern, bekräftigt Eberwein, dass die CSU „mit Mut voran“ schreite – für den Bau eines Parkhauses am Unteren Wöhrd.

Podiumsdiskussion zu Klimaschutz: Es geht fast nur um Verkehrsberuhigung

Die Regensburger Altstadtfreunde haben an diesem Abend in den Bonhoeffer-Saal geladen. Sie wollen mit Vertretern der Stadtratsfraktionen über das Obermünsterviertel als „Modellfall für Klimaresilienz und Klimaschutz“ reden.

Und ja, es wird schon mal über Fassadenbegrünung gesprochen. Oder über einen Anschluss ans Fernwärmenetz, über Photovoltaik und kleine dezentrale Blockheizkraftwerke, über Wasser, Grün und die Frage, ob die Vorstellung von der Altstadt als Handelsplatz nicht überholt und ein grundsätzliches Umdenken vonnöten sei.

Das Obermünsterviertel in Regensburg: Geplagt vom Autoverkehr

In erster Linie aber geht es um das Thema Verkehr. Hunderte Autos, die sich tagtäglich in beide Richtungen auf der engen Obermünsterstraße begegnen, den Bürgersteig blockieren, Fußgänger zum Ausweichen und Radfahrer zum Absteigen nötigen. Das schmale Kopfsteinpflastersträßlein gehört zu den meistbefahrenen in Regensburgs Altstadt.

Die ungefähr 1.000 Bewohner des Obermünsterviertels kennen das Problem seit langem. Viel Zeit, Geld und Hingabe haben Planer bei der Stadtverwaltung vor über zehn Jahren in Pläne für die Weiterentwicklung des Viertels gesteckt.

Obermünsterviertel: Viele Versprechen, keine Taten

Verkehrsberuhigung, Begrünung, die Wiederentdeckung und Freilegung von Wasseradern wie dem Stärzenbach. Mit intensiver Bürgerbeteiligung und einem eigenen, über Jahre betriebenem Quartiersbüro wurde die Visionen vorangetrieben. Fast 70 Seiten dick ist eine Broschüre, in der das Planungsreferat bereits im Jahr 2010 erste Untersuchungen und Ideen für das Viertel vorstellte.

Das „neue“ Parkhaus am Petersweg ist ein Ausfluss all dessen. Es ist nicht nur architektonisch schön, sondern wurde eigens um 100 Parkplätze größer geplant, um das Obermünsterviertel so von den Parkplätzen, vom Park-Such- und vom Durchgangsverkehr zu befreien.

Doch dieses Versprechen an die Bewohner hat die Stadt bis heute nicht eingelöst. Allen großen Plänen in der Vergangenheit, aktuellen Protesten und dem Klimawandel zum Trotz.

Verkehrsberuhigung im Obermünsterviertel: Außer der der CSU wollen das alle

Im Stadtrat wären sich, abgesehen von der CSU, eigentlich alle einig. Zumindest wenn man die Äußerungen vor Publikum nimmt.

Günther Riepl (Freie Wähler) würde die Obermünsterstraße am liebsten eher heute als morgen für den Verkehr dicht machen. Die Brücke-Fraktion, für die Thomas Thurow am Podium steht, hat erst kürzlich einen eigenen Antrag in den Stadtrat gebracht.

Dass Grüne und ÖDP die Straße für den Autoverkehr dicht machen wollen, ist allgemein bekannt. Es brauche keine neuen Pläne mehr, sagt ÖDP-Fraktionschef Benedikt Suttner. „Wir haben ein Umsetzungsproblem.“

Verkehrsberuhigung im Obermünsterviertel: Im Stadtrat wird anders abgestimmt

Sogar Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) höchstselbst hat kürzlich im Presseclub Regensburg bekundet, dass sie für eine solche Sperrung sei. Und am Diskussionsabend steht für die SPD mit Stadtrat Alexander Irmisch ebenfalls ein bekennender Befürworter der Verkehrsberuhigung im Viertel auf dem Podium.

Allein: Mit dem Abstimmungsverhalten im Stadtrat haben die wohlfeilen Lippenbekenntnisse von SPD und Freien Wählern nichts zu tun. Im Stadtrat kuscht man vor der CSU.

Widersprüchliches Verhalten zur Verkehrsberuhigung: Ein SPD-Sprecher duckt sich weg

Erst kürzlich hatte Klaus Rappert, seines Zeichens SPD-Sprecher im Planungsausschuss recht eloquent begründet, warum so eine schnelle Verkehrsberuhigung wie heute SPD-Kollege Irmisch, wenige Tage zuvor die Oberbürgermeisterin, immer wieder die Parteibasis und im Grunde fast der komplette Stadtrat – außer der CSU – fordern, nicht möglich und auch nicht sinnvoll sei.

Bei der Podiumsdiskussion steht Rappert aber nicht am Podium. Er sitzt in einer der hinteren Reihen im Publikum und hält brav den Mund.

So kreist die Veranstaltung stundenlang um die von der Rest-Koalition gedeckte Blockadehaltung der CSU bei dem Thema.

Streit um Verkehrsberuhigung: CSU-Fraktionschef bleibt stoisch

Warum wird der Verkehr nicht aus dem Viertel ausgesperrt? Da müsse man eines nach dem anderen machen. Es brauche Parkplatz-Alternativen, meint Eberwein. Aber es gebe doch Ersatzparkplätze im Petersweg-Parkhaus. Es seien schon zu viele Parkplätze ohne Ersatz in der Altstadt weggefallen, weiß Eberwein.

Aber das Parkhaus sei doch nicht einmal zu 60 Prozent ausgelastet, wird erwidert. Da brauche es ein Gesamtkonzept, erklärt Eberwein. Ja wie viele Konzepte denn noch? Bevor nicht das geplante Parkhaus am Unteren Wöhrd stehe, sei an eine Beruhigung des Obermünsterviertels nicht zu denken, wiegelt Eberwein ab. Und für eine solche Beruhigung sei er ja auch – nur der Zeitpunkt sei strittig.

Autofahrerpartei CSU? „Ich fahre auch ab und zu mit dem Radl“

Die CSU sei immer noch eine reine Autofahrerpartei, wirft ein Zuhörer Eberwein irgendwann vor. Auch das sei nicht richtig, verteidigt sich der. „Ich fahre auch ab und zu mit dem Radl.“ Und überhaupt, wenn ihn hier alle von den Grünen und der SPD jetzt die CSU so kritisieren würden, dann müsse man auch mal festhalten, dass beim Thema Obermünsterviertel unter der Bunten Koalition auch nichts passiert sei. „Ihr habt‘s da auch nix gmacht“, dieser Seitenhieb sei ihm erlaubt, so Eberwein.

Und erst einmal, das ist dann auch das Ergebnis der Diskussionsrunde, wird da auch weiter nichts passieren – weil die CSU es so will.

