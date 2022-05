„Gewaltexzesse“ und „katastrophaler Zustand“ in Regensburger Altstadt: Wolbergs-Verein schießt gegen Koalition

Von: Stefan Aigner

Der Verein des früheren Oberbürgermeisters Joachim Wolbergs wirft der Koalition Untätigkeit vor. Jugendbürgermeisterin Astrid Freudenstein (CSU) widerspricht. © Michael Bothner

Der Wahlverein des früheren Oberbürgermeisters Joachim Wolbergs zeichnet ein erschütterndes Bild von den Zuständen in der Altstadt von Regensburg und attackiert die Regierungskoalition.

Regensburg – Der Ton der Pressemitteilung, die die Fraktion des früheren Regensburger Oberbürgermeisters Joachim Wolbergs am Montag veröffentlicht hat, klingt schrill und alarmistisch. Die nächtliche Altstadt von Regensburg befinde sich seit den Lockerungen nach der Corona-Pandemie in einem „katastrophalen Zustand“, schreibt der Brücke-Verein.

Kritik vom Brücke-Verein: „Katastrophale Zustände“ in Regensburgs Altstadt

Von „kleineren blutigen Auseinandersetzungen“ ist die Rede, die es „nicht in die Polizeiberichte oder die Presse schaffen“. Von Schmierereien, „Gewaltexzessen“ und „Spießrutenläufen für junge Frauen“. Von „Sachbeschädigungen“, „Unmengen Scherben“, harten Drogen und Schnaps.

„Hunderte Menschen lärmen mit rollkoffergroßen Boxen über Stunden völlig unbehelligt durch die Altstadt, Minderjährige konsumieren am helllichten Tag Schnaps, es werden harte Drogen auf öffentlichen Plätzen konsumiert: Das ist nicht unser Regensburg, in dem friedlich gefeiert wird.“

Kritik von Wolbergs-Verein: „Koalition hat die Kontrolle verloren.“

Verantwortlich dafür sei die Regierungskoalition (SPD, CSU, FDP, Freie Wähler, CSB) unter Ägide von Wolbergs‘ früherer Parteifreundin, Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD), heißt es weiter. Diese habe „die Kontrolle über das Geschehen endgültig verloren und sie interessiert sich auch nicht mehr dafür“.

Das (zwischenzeitlich wieder aufgehobene) nächtliche Betretungsverbot für Jahninsel und Grieser Spitz habe mit zu der von ihr beschriebenen Situation beigetragen, ist der Wolbergs-Wahlverein überzeugt. „Die Jugendlichen dort zu vertreiben, ohne eine Alternative zu bieten und sich dann nicht um die Folgen zu kümmern, hat eine Eskalationsspirale in Gang gesetzt, unter der die zentrale Altstadt nun leidet.“

Forderungen vom Brücke-Verein: Mehr Kontrollen, mehr Sozialarbeiter und „Eintritt“ für die Jahninsel

Doch die Brücke kritisiert nicht nur. Sie macht auch Vorschläge. Einige Forderungen gibt es schon länger – zum Beispiel mehr Sicherheitskräfte vom Kommunalen Ordnungsdienst an den Brennpunkten, mehr Jugendschutzkontrollen und einen Wegfall der Sperrstunde, um das Feiergeschehen zu entzerren. Andere sind neu, so zum Beispiel der Vorschlag, gegebenenfalls ein „Nutzungsentgelt“ für die Jahninsel zu erheben, um so einen privaten Sicherheits- oder Aufräumdienst zu finanzieren. Was die Brücke in ihrem Paket an Maßnahmen hingegen ablehnt, ist Videoüberwachung. Der Appell des Vereins an die Regierungskoalition:

„Hören Sie auf mit runden Tischen und handeln Sie. Nicht nur mit allgemeiner Überwachung. Nicht mit mehr Kontrollen der Gastronomie oder der Freisitze, sondern mit pädagogisch geschultem Personal auf der Straße.“

Jugendbürgermeisterin widerspricht Brücke-Verein: „Wir sind nicht untätig.“

Jugendbürgermeisterin Astrid Freudenstein (CSU)hält die Situation in der Altstadt zwar auch für besorgniserregend: „Auch ich nehme es so wahr, dass die Stimmung aggressiver wird.“ Es entspreche aber nicht der Wahrheit, dass die Koalition untätig sei. In ihrem Zuständigkeitsbereich habe sie bereits ein Konzept erarbeiten lassen, um auf die Leute an den Hotspots zuzugehen und mit diesen zu sprechen.

Bereits in den nächsten Wochen sollen Honorarkräfte angeworben werden, die nachts dorthin geschickt werden, „wo es rund geht“. Jeweils als Teams und zunächst einmal mit Fragebögen, um eine Bestandsaufnahme zu machen, aber auch um ins Gespräch mit den Feiernden zu kommen. Vorbild für dieses Vorgehen sei die Stadt München.

FDP kritisiert Brücke-Verein: „Immer dieselbe Schallplatte...“

„Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich auch nicht weiß, ob das am Ende etwas bringt“, sagt Freudenstein. „Aber wir müssen es zumindest versuchen. Und das ist es, was ich im Rahmen meiner Zuständigkeit tun kann.“

Verärgert reagiert Koalitionsmitglied Horst Meierhofer (FDP) auf die Pressemitteilung der Brücke, Zwar freue er sich sehr, wenn die Brücke konkrete Vorstellungen habe, wie Probleme gelöst werden können. „Die alte Brücke-Schallplatte ‚die Koalition ist an allem schuld, sogar am Verfall der Sitten‘, ist für Oppositionelle vielleicht amüsant, hilft aber keinem.“

