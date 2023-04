Am Regensburger Hauptbahnhof: Unbekannter Mann springt auf fahrendem Zug – fällt heraus

Von: Christian Einfeldt

Regensburger Hauptbahnhof: Ein Mann springt auf einen fahrenden Zug, fällt heraus und flüchtet. (Symbolbild) © IMAGO/Dirk Sattler

Am Regensburger Bahnhof ist ein unbekannter Mann auf einen fahrenden Zug gesprungen. Die Bundespolizei ermittelt, doch der Unbekannte bleibt vorerst flüchtig.

Regensburg – Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) hat ein unbekannter Mann am Samstagmittag (15. April) versucht, mit einem Sprung in einen fahrenden Zug zu gelangen. Den Regionalzug, der am Regensburger Hauptbahnhof zunächst mit Schrittgeschwindigkeit an Tempo aufnahm, hätte er dabei über die Tür des Schaffners betreten wollen. Zufolge einer Sprecherin der Bundespolizei schließt diese beim Anfahren als Letztes. Bei seinem Versuch, sich Zugang zu verschaffen, hatte er den Schaffner umgestoßen – danach fiel er aus dem Zug und flüchtete.

Nach Vorfall am Regensburger Hauptbahnhof: Unbekannter flüchtig

Der Unbekannte entkam laut dpa damit nur knapp einem Unglück. Als er gestürzt war, verfehlte er die Lücke zwischen der Regionalbahn und der Bahnsteigkante nur knapp. Die anschließende Suche nach dem unbekannten Mann verlief bislang ohne Erfolg. Es heißt, unmittelbar nach dem Vorfall am Hauptbahnhof von Regensburg soll der Mann in ein nahegelegenes Einkaufszentrum geflüchtet sein.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen „wegen einer betriebsstörenden Handlung“ aufgenommen. Unter anderem musste der Zugführer eine Notbremsung vornehmen.

