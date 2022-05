Trunkenheit am Steuer: Autofahrer fährt in den Garten des Nachbarn – und legt sich wieder schlafen

Der Alkoholtest des Autofahrers ergab zwei Promille. (Symbolbild). © Jochen Tack/IMAGO

In Amberg setzte sich ein alkoholisierter Mann am frühen Morgen ins Auto und fuhr geradewegs in den Garten des Nachbarn. Dann legte er sich wieder schlafen.

Amberg – Da wäre er wohl besser gleich im Bett geblieben: In Amberg entschloss sich ein stark alkoholisierter Mann in den frühen Morgenstunden, ins Auto zu steigen. Rückwärts fuhr er mit seinem Wagen aus seiner Garage heraus – und landete schnurstracks im Garten des Nachbarn.

Amberg: Betrunkener Autofahrer rauscht mit dem Auto in den Nachbargarten

Nachdem der Fahrer in den Garten seines Nachbarn gefahren war und einen hohen Sachschaden, vor allem am eigenen Auto, verursacht hatte, fuhr er wieder in seine Garage zurück. Dann verließ er das Auto und legte sich wieder schlafen – ohne den Nachbarn in irgendeiner Form über den Unfall oder den entstandenen Schaden in Kenntnis zu setzen.

Im Polizeibericht heißt es dazu: Im Anschluss an den Unfall „legte sich der Unfallfahrer, an dessen eigenem Fahrzeug Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand, ohne beim Nachbarn Bescheid zu geben, wieder zurück in sein Bett.“

Amberg: Kurze Fahrt unter Alkoholeinfluss – und mit hohem Sachschaden

Hinzugerufene Streifenbeamte stellten bei dem 47-jährigen Mann einen Atemalkoholwert von zwei Promille fest. Sie nahmen ihm den Führerschein ab. Nun wartet auf den Fahrer aus der Oberpfalz ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs. (fhz)

