Amberger Facebook-Pöbler beleidigt Polizisten: Mehrere hundert Euro Strafe

Ein Amberger hat einen Beamten in einer Facebook-Gruppe beschimpft. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bereits 2020 hat ein 40-jähriger Mann aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach einen Polizisten auf Facebook beleidigt. Das kam ihn nun teuer zu stehen.

Amberg – Ein 40-jähriger wurde zu einer hohen Geldstrafe verdonnert, weil er einen Beamten der Verkehrspolizei Amberg* auf Facebook beleidigt hat. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz* berichtet, hatte der Beamte am 25. Juni 2020 auf Höhe Poppenricht an der Straße KAS 13 die Geschwindigkeit vorbeifahrender Autos gemessen. Kurz darauf wurde sein Standort in einer Facebook-Gruppe gepostet, die vor Blitzern in Amberg und dem Landkreis Amberg-Sulzbach warnt.

Amberg: Mehrere hundert Euro Strafe für Pöbler

In der Gruppe beschimpfte der damals 39-Jährige den Beamten und dessen Mutter wüst in den Kommentaren. Diese wurden gemeldet, ein Strafverfahren gegen den Pöbler war die Folge. Jetzt hat das Amtsgericht Amberg einen Strafbefehl gegen den Mann erlassen, der inzwischen rechtskräftig ist. Er muss mehrere hundert Euro in 50 Tagessätzen zahlen.