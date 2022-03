Schockanruf aufgedeckt! Polizei warnt vor Anrufen von unbekannten Nummern

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet am auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Am 1. März wurde eine Frau in Amberg von einer unbekannten Nummer angerufen. Dabei handelte es sich um einen Schockanruf, mit dem die Täter versuchten, Geld abzugreifen.

Amberg – Immer wieder tauchen in den Medien Berichte von Schockanruferinnen und -anrufern auf, die versuchen, Personen, meist älteren Herrschaften, Geld abzuluchsen. So auch bei einer Frau aus Amberg, die am Dienstag (1. März) von einer unbekannten Frau angerufen wurde. Sie erzählte, dass ihre vermeintliche Tochter einen tödlichen Unfall verursacht hätte und nur entlassen werden könne, wenn sie eine Kaution im fünfstelligen Bereich oder Wertgegenstände abgebe. Das teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit.

Schockanrufe in Amberg: Frau wird misstrauisch und alarmiert Polizei

Die angerufene Dame wurde anschließend noch mit einem Mann verbunden, der angeblich von der Behörde war. Allerdings wurde die Frau misstrauisch, als sie nicht mit der vermeintlichen Tochter persönlich sprechen durfte. Sie kontaktierte die Polizei, sodass es zu keinem Geldverlust kam. Dennoch ermittelt die Kriminalpolizei Amberg und warnt die Bevölkerung vor derartigen Schockanrufen.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Schockanrufe in Amberg: Bleiben Sie misstrauisch bei unbekannten Anruferinnen und Anrufern

Wenn Sie ebenfalls einen Anruf von Unbekannten erhalten, dann legen Sie am besten auf, sobald Sie misstrauisch werden oder jemand versucht, Sie unter Druck zu setzen. Bitte sprechen Sie auch mit einer Vertrauensperson oder melden sich beim Notruf unter der 110 – die Polizei selbst ruft Sie allerdings nie über die Telefonnummer 110 an, das machen laut dem Polizeipräsidium nur Betrügende.

Außerdem ist es wichtig, dass Sie unter keinen Umständen private Daten oder gar Informationen zu Ihren Finanzen herausgeben. Lassen Sie auch keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Wenden Sie sich an die Polizei, sobald Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Am Dienstagabend (1. März) wollte ein Passant bei einer Gruppe ein „Revolver“ entdeckt haben. Er alarmierte die Polizei, doch die hat etwas anderes im Rucksack gefunden.