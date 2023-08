Wetter in der Oberpfalz: Sonne dominiert – doch Gewitter sind wieder im Anmarsch

Von: Leyla Yildiz

Teilen

In der Oberpfalz kann es wieder zu Gewittern kommen. © Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild

In der Oberpfalz kommt es in den nächsten Tagen laut Vorhersagen wieder zu Gewittern. Doch zuvor dominiert eher die Sonne.

Regensburg - Ein sonnenverwöhntes Wochenende in Bayern mit Hitzerekorden und gleichzeitig auftretenden Unwettern liegt hinter den Bewohner des Freistaats. Die Wetterlage in der Region Oberpfalz bleibt spannend, wie die neuesten Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes und wetteronline verdeutlichen. In den kommenden vier Tagen soll es hier ein Wechselspiel aus Sonnenschein und Wolken geben.

Die Sonne wird großzügig ihren Platz am Himmel einnehmen und bis zu zwölf Stunden lang scheinen. Dennoch bleibt das Wetter unbeständig, denn die Bewohner Regensburgs und der Oberpfalz müssen mit der Möglichkeit von Unwettern und vereinzelten Regenschauern rechnen. Ein schwacher Wind wird dabei hin und wieder durch die Landschaft streifen.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Wetter in der Oberfpalz: Temperaturen bis zu 30 Grad Celsius möglich

Trotz dieser potenziellen Wetterkapriolen bleibt die Tageshöchsttemperatur beständig und erreicht bis zu 30 Grad Celsius. Die kommenden Tage in Bayern, speziell in der Oberpfalz, stehen ganz im Zeichen hoher Temperaturen und der möglichen Begleitung von Wärmegewittern. Eine Kombination, die die Notwendigkeit betont, nicht nur an die Sonnencreme zu denken, sondern auch einen verlässlichen Regenschirm griffbereit zu haben.

Obwohl die Sonne zweifelsohne den Ton angeben wird, lohnt es sich, einen wachsamen Blick auf die Wetterprognosen zu werfen. (ly)

Wetterphänomene in Bayern: 15 spektakuläre Bilder Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Leyla Yildiz sorgfältig geprüft.