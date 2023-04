„Lassen Sie es nicht zu“: Kulturschaffende rufen zum Boykott der Regensburger Schlossfestspiele auf

Gloria von Thurn und Taxis

In einem Offenen Brief wenden sich über 100 Vertreterinnen und Vertreter der Regensburger Kulturszene mit deutlichen Worten gegen Schirmherrin Gloria von Thurn und Taxis.

Regensburg - „Lassen Sie es nicht zu, dass Kunst und Musik für die politische Propaganda der Schirmherrin missbraucht werden.“ So steht es in einem Offenen Brief, den über 100 Kunst- und Kulturschaffende aus Regensburg unterzeichnet haben.

Boykottaufruf wegen Gloria von Thurn und Taxis: „Rechtskonservative Radikalisierung“

Angesichts der „rechtskonservativen Radikalisierung“ von Gloria von Thurn und Taxis rufen sie darin zum Boykott der Regensburger Schlossfestspiele auf, die alljährlich im Innenhof des Schlosses St. Emmeram stattfinden.

Veranstalter der Festspiele ist nicht das Fürstenhaus, das sind Odeon Concerte und deren Macher Reinhard Söll. Doch die Regensburger Adlige ist Schirmherrin, stand gelegentlich auch auf der Bühne.

Kritik an Regensburger Adliger: „Thurn und toxisch“

Glorias Äußerungen, die von der Verharmlosung von sexuellen Missbrauch über die Leugnung des Klimawandels bis hin zu handfesten Verschwörungstheorien reichen, sorgen immer häufiger für Misstöne in Regensburg.

Im vergangenen Dezember hatte die DGB Jugend Oberpfalz unter dem Motto „Thurn & toxisch“ am Rande des „Romantischen Weihnachtsmarkts“ im Schlosshof Kritik am „Sorgenkind von Regensburg“ geübt.

Die 63-Jährige sei „eine katholisch-fundamentalistische, erzreaktionäre und rechte Netzwerkerin und Aktivistin, die für einen rückständigen und antimodernistischen Kapitalismus und ein streng hierarchisches und menschenfeindliches Gesellschaftssystem steht“, hieß es damals.

Kritik an Gloria von Thurn und Taxis: „Rassistische, homophobe und wissenschaftsfeindliche Äußerungen“

Anfang März rief dann der Regensburger Politaktivist Kurt Raster über das Regensburger „Bündnis Solidarische Stadt“ zum Boykott der Schlossfestspiele auf – und nun folgt besagter Offene Brief, in dem es unter anderem heißt:

„Mit Entsetzen beobachten wir seit Jahren die rechtskonservative Radikalisierung von Frau Gloria von Thurn und Taxis. Bereits seit über 20 Jahren fällt die Schirmherrin der Thurn und Taxis Schlossfestspiele in Talkshows, auf Demonstrationen und zuletzt regelmäßig in dem rechtspopulistischen Online-Format Achtung, Reichelt!, des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt, durch rassistische, homophobe und wissenschaftsfeindliche Äußerungen auf.“

Gloria über den Klimawandel: „Prätext zum Sozialismus“

Es folgt ein kleiner Ausschnitt jüngerer und länger zurückliegender Äußerungen der Regensburger Krawalladligen. Vom bekannten, aber etwas angejahrten Schnacksel-Zitat bei Michel Friedman über ihre Kontakte zum US-Rechtsaußen Steve Bannon, der Bezeichnung des Sexualkundeunterrichts als „eine Art Kindesmissbrauch“ bis hin zu ihren Ausführungen zur Ehe für alle als Teufelswerk.

Aktuell hat kursiert ein Video mit Durchlaucht unter Palmen, in dem sie sich Windräder und Klimawandel vorknöpft. Windräder würden „alles zerschreddern“ und „den Luftdruck verändern“, meint Gloria da. Und überhaupt: „Der ganze Klimawandel ist ein Prätext um einen knallharten Sozialismus einzuführen. Das sagen wir schon seit Jahren.”

Gloria bei Julian Reichelt: Verharmlosung von DDR und Homosexuellen-Verfolgung

In Videos mit dem wegen Machtmissbrauch geschassten Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt verharmlost Gloria die Überwachung in der DDR oder die Verfolgung von Homosexuellen in Katar.

Die rund 100 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Offenen Briefs bitten die Regensburgerinnen und Regensburger angesichts all dessen, den Schlossfestspielen 2023 in Regensburg fernzubleiben.

„Lassen Sie es nicht zu, dass Kunst und Musik für die politische Propaganda der Schirmherrin missbraucht werden. Treten wir ihrem Hass Hand in Hand entgegen und zeigen ihr, dass es dafür in Regensburg und in den Künsten keinen Platz gibt.“

Gloria von Thurn und Taxis hat einen Negativpreis der „heute show“ bekommen. Grund waren diverse Aussagen der Fürstin unter anderem bei Julian Reichelt.

Regensburger Schlossfestspiele: Nur eine Kulturveranstaltung?

Schlossfestspiele-Macher Reinhard Söll verweist darauf, dass es sich bei den Schlossfestspielen um eine kulturelle und keine politische Veranstaltung handle. Doch das Gloria ihre Rolle als Schirmherrin auch für politische Zwecke nutzt, ist kein Geheimnis.

2012 beispielsweise begrüßte sie den ungarischen Autokraten Victor Orban als Ehrengast, lobte ihn als Helden der sein Volk in die Freiheit führe, forderte die Anwesenden auf, sich zu Orbans Ehren zu erheben und ließ die ungarische Hymne spielen. Proteste gab es bereits damals – unter anderem von der SPD-Landtagsabgeordneten Margit Wild.

