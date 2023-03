„Urgestein der Branche“: Regensburger Kelterei übernimmt älteste Fruchtsaftmarke Deutschlands

Von: Christian Einfeldt

Die Regensburger Kelterei Nagler übernimmt den Gärttner-Saft aus Landshut – eine Jahrhunderte alte Marke, die in der Branche längst als „Urgestein“ gilt.

Regensburg – Die im Jahre 1893 von Johann Michael Gärttner gegründete Kelterei hat sich in der Region einen Namen gemacht – durch ihre Säfte einerseits, Glühwein und Putsch andererseits. Dabei konnte die laut Firmenangaben „älteste Obstkelterei Deutschlands“ bereits Generationen von ihren Getränken überzeugen. „Im Großraum Landshut ist man Gärttner gewöhnt“, sagt Markus Nagler im Gespräch mit Merkur.de.

Der Geschäftsführer einer regionalen Saft-Dynastie aus Regensburg teilt mit der Marke Gärttner nicht nur Gemeinsamkeiten, was das Sortiment angeht. Seit Anfang 2023 kooperieren die Firmen aus Niederbayern und der Oberpfalz: Nagler übernimmt den Saft aus Landshut.

„Keiner länger dabei“: Saft-Marke aus Landshut kooperiert mit Kelterei Nagler

Landshut und Regensburg trennen nur rund 65 Kilometer. 2023 rücken die Orte jedoch noch dichter zusammen. Wie zuerst die Mittelbayrerische berichtet hatte, fanden die finalen Gespräche im Herbst 2022 statt – mittlerweile gilt es als bestätigt: Die Landshuter Marke Gärttner geht eine Zusammenarbeit mit Nagler ein. Das Regensburger Unternehmen gewinnt dabei eine echte Größe aus der Region, die zusätzlichen Ertrag verspricht. In der „relativ jungen Branche“ sei „keiner länger dabei“: Laut des Geschäftsführers der Regensburger Kelterei, Markus Nagler, ein Aushängeschild Bayerns, in der Region als „Urgestein“ bekannt.

Geschäftsführer Markus Nagler: Durch die Übernahme soll die Marke Gärttner der Region erhalten bleiben. © Privatkelterei Nagler

Zwei Marken an einem Standort in Regensburg: Wie die Zusammenarbeit funktionieren soll

Durch die Übernahme hat sich die Kelterei in Regensburg vergrößert. Mitarbeiter, die zuvor das Gärttner-Team in Landshut verstärkt hatten, sind jetzt am Galgenberg angestellt. Gemeinsam sorgen sie dafür, dass die Getränkemärkte der Region weiterhin mit Nagler-Saft beliefert werden.

Bei ihrem Einkauf können die Menschen aus Niederbayern und der Oberpfalz in den Regalen jedoch auch weiterhin die Marke Gärttner entdecken. Nicht zuletzt, weil die Landshuter Firma, die ihren Sitz nach einem Umzug im Jahr 2018 in Altdorf hat, auch rund 130 Jahre nach ihrer Gründung Strahlkraft besitzt, war es Markus Nagler ein umso wichtigeres Anliegen: Das Unternehmen, zu dem Nagler ein kollegiales Verhältnis gepflegt hatte, sollte bestehen bleiben. Das gilt für den Standort im Landkreis Landshut, wie für den Gärttner-Saft selbst. Man will „die Marke erhalten“, bestätigte Nagler unserer Redaktion – eine Maßnahme, die auch ein Stück bayerische Tradition bewahrt.

