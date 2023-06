Auto überschlägt sich bei Flucht – Fünf Menschen teilweise lebensgefährlich verletzt

Von: Christian Einfeldt

Mehrere Rettungshubschrauber waren am Sonntag (18. Juni) im Einsatz, um die verletzten Personen ins Krankenhaus zu bringen. © vifogra

Bei der Flucht vor der Polizei hat sich ein Auto auf der A6 überschlagen. Fünf Menschen sind teilweise lebensgefährlich verletzt – der Unfallfahrer seit dem flüchtig.

Leuchtenberg – Am Sonntag (18. Juni 2023) ereignete sich auf der A6 in der Oberpfalz ein schwerer Unfall. Fünf Menschen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt, nachdem sich ein Auto bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle überschlagen hatte. Das Unfallauto kam im Umfeld der Anschlussstelle Leuchtenberg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) auf einem Waldstück, gelegen zwischen A6 und B14, zum Stehen.

Unter den verletzten Personen befinden sich laut Angaben der Polizei drei Frauen und zwei Kinder. Nach dem Unfall wurden sie von drei Rettungs- und ein Polizeihubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Rettungshubschrauber im Einsatz: Unfallfahrer flüchtig

Zum Unfallhergang sowie dem Grad der Verletzungen machten die Verantwortlichen am Sonntagnachmittag keine weiteren Angaben. Die Bundespolizei vermutet hinter der Flucht auf der A6 zum aktuellen Zeitpunkt eine Schleusung. Der Fahrer sei mutmaßlich ebenfalls verletzt, ist seit dem Unfall laut Polizeiangaben jedoch flüchtig.

