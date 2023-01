Auto bei Unfall in Kapelle geschleudert – Gebäude bis auf die Grundmauern zerstört

Von: Tanja Kipke

Teilen

Die kleine Kapelle ist jetzt Geschichte: Durch den Autounfall wurde sie komplett zerstört. © Armin Weigel/dpa

25.000 Euro Schaden, zwei Verletzte und eine zerstörte Kapelle: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstag in der Oberpfalz.

Thalmassing – Bei einem Zusammenstoß in Thalmassing (Landkreis Regensburg) sind zwei Autofahrer verletzt und eine Kapelle zerstört worden. Zum Unfall kam es am Montag, als eine 65-Jährige nach links abbiegen wollte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Kapelle völlig zerstört: Bei Überholvorgang kommt es zum Unfall

Ein 66-Jähriger wollte demnach gleichzeitig mit seinem Auto einen hinter der Frau fahrenden Lastwagen überholen und prallte mit deren Wagen zusammen. Durch den schweren Crash wurde das Auto des Mannes von der Straße geschleudert und prallte in eine kleine Kapelle am Straßenrand, die bis auf die Grundmauern zerstört wurde.

Die beiden Autofahrer wurden mittelschwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Neben der Feuerwehr Thalmassing waren Notarzt, Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 25.000 Euro. (tkip/dpa)

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.