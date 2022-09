„Bayerisch Kanada“: Foto von Schwarzem Regen begeistert Regensburger

Von: Tanja Kipke

Teilen

Dieses Foto betitelt ein Jodel-Nutzer mit den Worten: „Bayerisch Kanada“. © Screenshot Jodel

Ein Foto vom schwarzen Regen im Bayerischen Wald beeindruckt die Jodel-Community in Regensburg. Den Urheber erinnert es an Kanada.

Regensburg – Jodel ist eine App, in der vor allem Stundenten und junge Leute kuriose Situationen aus ihrem Alltag teilen. Zum Beispiel eine Nürnbergerin, die sich beim Frustshoppen kurzerhand ein Auto gekauft hat. Aber auch Fotos von besonderen Orten oder Entdeckungen werden häufig geteilt. So wie ein Regensburger, der ein von seinem Balkon ein seltsames Tier entdeckt hat oder ein Student, den ein Uni-Aushang von 1995 faszinierte.

Foto von schwarzer Regen bei Sohl auf Jodel: Urheber fühlt sich wie in Kanada

Bei diesem Jodel-Beitrag steht ein idyllisches Naturbild im Fokus. Der Urheber betitelt das Bild mit den Worten: „Bayerisch Kanada“ und begeistert damit die Community. Er scheint sich wie in Kanada zu fühlen. Tatsächlich trägt der Wanderweg dort den Namen „Bayerisch Kanada Wanderweg“ (Landkreis Regen).

„Wo?“, ist die erste Reaktion unter dem Foto. Ein zweiter fragt: „Waldnaabtal?“. Die Antwort des Urhebers folgt prompt: „Bayerisch Kanada im Bayerischen Wald, hier der Schwarze Regen bei Sohl.“ Ein weiterer Nutzer will wissen, warum es den Jodel-Nutzer aus Regensburg genau dorthin verschlagen hat. Er habe seine Familie am Wochenende besucht und da haben sie einen Abstecher an den Regen gemacht, so die Antwort. Ein anderer Jodler kommentiert schlicht und einfach: „Heimat“, dazu ein grünes Herz.

Video: Weltreise durch Bayern: Kanada im Freistaat?

Nutzer entdeckt besondere Pflanze auf Foto: „Die ist wirklich überall!“

„Einfach herrlich, diese wunderbare Springpflanze ...Überall!“, ist ebenfalls in den Kommentaren zu lesen. Darauf antwortet der Urheber des Jodels: „Ja, die ist wirklich überall!“. Gemeint ist die Pflanze links im Bild, die eigentlich „Springkraut“ heißt. Das Gewäschs mit den rosafarbenen Blüten wächst vor allem in feuchten Gebieten, ursprünglich kommt die Pflanze aus Indien. Jetzt begeistert sie auch am schwarzen Regen die Spaziergänger. (tkip)

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.