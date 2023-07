Geldautomat gesprengt: Täter flüchten in unbekannte Richtung – Landeskriminalamt bittet um Hinweise

Von: Katarina Amtmann

In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte einen Geldautomaten in Pielenhofen gesprengt. Das BLKA hofft nun auf Zeugenhinweise zu dem Vorfall.

Pielenhofen - In der Nacht auf Mittwoch, 19. Juli, wurde in der Rogeriusstraße in Pielenhofen (Landkreis Regensburg) ein Geldautomat mittels Sprengstoffes gesprengt. Das teilte das Bayerische Landeskriminalamt mit.

Geldautomat im Landkreis Regensburg gesprengt: Täter flüchten mit Fahrzeug

Der Vorfall ereignete sich gegen 3.40 Uhr im Erdgeschoss eines sanierten Geschäftsgebäudes, in dem sich der Ausgabeautomat befand. Nach der Sprengung flohen die Täter in einem hochmotorisierten Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) hat die Ermittlungen übernommen. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffs sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München stattfinden.

Zeugenaufruf nach Geldautomaten-Sprengung in Pielenhofen (Kreis Regensburg)

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich der Rogeriusstraße in Pielenhofen (Landkreis Regensburg) verdächtige Personen aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Landeskriminalamt hofft nach Geldautomaten-Sprengung auf Zeugenhinweise

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (kam)

