Alarmstufe Rot, Katwarn löst aus: Dauerregen in Teilen Bayerns - Drohen Überflutungen?

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Nicht nur in München droht am Freitag Dauerregen, auch für die Oberpfalz liegt eine amtliche Unwetterwarnung vor. Der DWD weist auf Gefahren hin.

Regensburg - Am Abend zogen schwere Unwetter über Bayern, in München mussten die European Championships zeitweise unterbrochen werden. Am Freitag, 19. August, geht es ähnlich ungemütlich weiter.

Wetter in Bayern: Warnung vor ergiebigem Dauerregen in Regensburg

Für viele Teile Bayerns hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen herausgegeben. Diese gilt zwischen 6 Uhr am Freitag und 12 Uhr am Samstag. Niederschlagsmengen zwischen 50 und 80 Liter pro Quadratmeter sind möglich.

Die DWD-Warnkarte leuchtet quer durch Bayern rot. © Screenshot DWD

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

DWD-Warnung in Regensburg - Katwarn löst aus

Betroffen ist auch die Oberpfalz: Die DWD-Warnung gilt unter anderem für Regensburg, Kelheim und Neumarkt in der Oberpfalz. Der DWD weist im Rahmen der Warnung auch auf mögliche Gefahren hin: „Infolge des Dauerregens sind unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich. Es können zum Beispiel Erdrutsche auftreten. Schließen Sie alle Fenster und Türen!“

Aufgrund der DWD-Warnung hat auch die Warnapp Katwarn ausgelöst. (kam)

Alle News aus Regensburg und Umgebung lesen Sie immer aktuell und nur bei uns. Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.