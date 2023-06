Vor Aktion in Regensburg: Klimaaktivist „aus Haus geschleift“ und in Präventivhaft genommen

Von: Katarina Amtmann

Teilen

In Regensburg klebten sich Klimaaktivisten auf der Straße fest. Im Vorfeld war ein Mann in Präventivgewahrsam genommen worden. © IMAGO / Manfred Segerer

Ein Aktivist der Letzten Generation wurde in Regensburg präventiv in Gewahrsam genommen. Darüber gibt es viel Unverständnis, die Polizei erklärt sich.

Regensburg - In Regensburg klebten sich am Montag, 12. Juni mehrere Klimaaktivisten der Letzten Generation auf einer Straße fest. Für Aufsehen sorgte aber weniger die Aktion selbst, als etwas, das im Vorfeld passiert ist.

Regensburg: Aktivist der Letzten Generation in Präventivgewahrsam genommen

Wie die Letzte Generation am Montagnachmittag auf Twitter schrieb, sei ein Aktivist vor Protestbeginn in Gewahrsam genommen worden. „In Regensburg gab es heute erstmals eine präventive Gewahrsamnahme vor Protestbeginn“, hieß es. Simon Lachner sei „von der Polizei aus dem Haus geschleift“ worden, um nicht am Protest in der Stadt teilnehmen zu können.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

„Ist das hier Russland?“ Klimaaktivist vor Aktion in Regensburg in Gewahrsam genommen

„Man kann von den Kleber-Aktionen halten was man will, aber ‚Präventivhaft‘ ist schon harter Tobak“, kommentierte eine Person und eine weitere meinte: „Ehm...was? Ich stehe den Aktionen der Letzten Generation sehr kritisch gegenüber, aber ‚Präventivgewahrsam‘, um an einer Versammlung nicht teilnehmen zu können? Ist das hier Russland??“ Und ein weiterer Twitterer schrieb ironisch: „Hilfe, da will jemand die Welt retten!!!“

„Aufgabe der Polizei ist, Straftaten zu verhindern“: Polizei erklärt Gewahrsamnahme von Klimaaktivist

Die Polizei erklärte gegenüber Vifogra die Gewahrsamnahme. Die Aktion sei im Vorfeld von einem Aktivisten angekündigt worden, dieser sei dann in Gewahrsam genommen worden, „weil eine der Aufgaben der Polizei ist, Straftaten zu verhindern.“ Das sei auch richterlich bestätigt worden. Am Abend wurde der junge Mann dann wieder entlassen, wie die Letzte Generation auf Twitter bestätigte.

Grundgesetz / Polizeiaufgabengesetz Im Grundgesetz ist festgehalten, dass alle Deutschen das Recht haben, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden. Hier greift das Polizeiaufgabengesetz („Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Bayerischen Polizei“): „Die Polizei kann eine Person in Gewahrsam nehmen, wenn [...] die Person die Begehung der Tat angekündigt oder dazu aufgefordert hat oder Transparente oder sonstige Gegenstände mit einer solchen Aufforderung mit sich führt; dies gilt auch für Flugblätter solchen Inhalts, soweit sie in einer Menge mitgeführt werden, die zur Verteilung geeignet ist, [...] die Person bereits in der Vergangenheit mehrfach aus vergleichbarem Anlass bei der Begehung von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit oder Straftaten als Störer betroffen worden ist und nach den Umständen eine Wiederholung dieser Verhaltensweise zu erwarten ist“. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof befasst sich aktuell mit einer Klage gegen das Polizeiaufgabengesetz. Eine Entscheidung soll wohl am 14. Juni fallen.

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.