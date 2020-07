Am Küchentisch: Oberpfälzerin öffnet Lotto-Los und traut ihren Augen kaum - „Es muss alles seine Odrnung haben“

„Mich trifft der Schlag“

München - Glücklich schätzen kann sich eine Frau aus Bayern, die mit einem Aufreißlos einen satten Gewinn abstaubte. Die 55-Jährige aus der Oberpfalz hat damit 500.000 Euro gewonnen.

Wie Lotto Bayern in einer Pressemitteilung bekannt gab, handelte es sich um ein „BayernGLÜCK“-Aufreißlos. Die Oberpfälzerin erwischte den Hauptgewinn - und konnte ihr Glück zunächst gar nicht glauben. „Mich trifft der Schlag“, dachte sich die Frau laut der Mitteilung, nachdem sie am Küchentisch sitzend das Los geöffnet hatte.

Lotto Bayern: Oberpfälzerin öffnet Los und traut ihren Augen nicht - „Mich trifft der Schlag“

Besonders häufig Lose gekauft habe die Gewinnerin, bei der es sich um eine Angestellte handelt, nicht. Die Mutter eines erwachsenen Sohnes habe „vielleicht dreimal im Jahr“ Lose gekauft, gab sie an. Aufgemacht habe sie die Lose im Übrigen nicht direkt nach dem Kauf. Erst nachdem sie Zuhause war und gekocht hatte, öffnete sie sie. „Es muss alles seine Ordnung haben“, wird die Frau aus der Oberpfalz zitiert.

Was sie mit dem Hauptgewinn in Höhe von 500.000 Euro machen wird, weiß die Oberpfälzerin bereits. Sie will den Großteil des Geldes in eine Immobilie investieren. Den einen oder anderen Wunsch erfüllt sich die Frau aber schon jetzt direkt . „Ein neues Mountainbike habe ich mir schon zugelegt, demnächst wird weiter geshoppt“, so die 55-Jährige. (nema)

