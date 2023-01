Zug erfasst zwei Bahnmitarbeiter bei Parsberg - Ein Toter und ein Schwerverletzter

Von: Tanja Kipke

Die Strecke Regensburg-Nürnberg ist wohl noch bis 22 Uhr gesperrt. © vifogra / Tiedemann

Ein tragischer Bahnunfall beschäftigt aktuell die Polizei Oberpfalz. Nach ersten Erkenntnissen starb dabei ein Mitarbeiter der Bahn, ein weiterer wurde schwer verletzt.

Update vom 17. Januar, 7.46 Uhr: Nach dem tödlichen Unfall auf der Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Regensburg gehen die Ermittlungen der Polizei zur Unglücksursache weiter. Ein Gutachter sei beauftragt worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Dieser hatte noch am Montagabend die Unfallstelle untersucht. Wann ein Ergebnis vorliegen wird, konnte der Sprecher nicht abschätzen.

Eine Lok hatte am Montag bei Parsberg zwei Arbeiter erfasst, die ersten Ermittlungen zufolge zuvor den Grünstreifen an den Gleisen geschnitten hatten. Ein 38-Jähriger starb noch an der Unfallstelle. Ein 53-Jähriger wurde schwer verletzt, schwebt nach Polizeiangaben aber nicht in Lebensgefahr.

Update vom 17. Januar, 6.23 Uhr: Die Bahnstrecke konnte nach dem schweren Unfall am Montag gegen 1.45 Uhr wieder freigegeben werden. Ein Bahnmitarbeiter war bei dem Unglück gestorben, ein weiterer wurde verletzt. Bei dem Getöteten handelt es sich um einen 38-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Der verletzte Arbeiter, ein 53-jähriger polnischer Staatsangehöriger, wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Er ist schwer verletzt

Update vom 16. Januar, 19.52 Uhr: Die Polizei gab nun nähere Infos zum Hergang des Bahnunfalls bekannt. Der Unfall ereignete sich um kurz nach 17 Uhr, wie ein Polizeisprecher Merkur.de verrät. Zwei Mitarbeiter der Bahn waren in der Nähe der Gleise mit Rodungsarbeiten beschäftigt gewesen, als sie eine einzelne Lokomotive erfasste. Also kein Linien- oder Regionalzug.

Dabei wurde der eine Mann tödlich verletzt, der andere kam „sehr schwer verletzt“ in ein Krankenhaus. Zur Identität der Opfer gab es zunächst keine Informationen. Die Bahnstrecke wurde zunächst voll gesperrt. „Sie wird wohl noch bis 22 Uhr gesperrt bleiben“, so der Sprecher.

Auf der Strecke Nürnberg-Regensburg kam es zu dem Unglück. © NEWS5 / Grundmann

Update vom 16. Januar, 18.35 Uhr: Ein Sprecher der Polizei bestätigt auf Merkur.de-Nachfrage den tödlichen Bahnunfall. Genauere Informationen zum Hergang machte er nicht. Die Strecke ist bis auf Weiteres gesperrt.

Erstmeldung vom 16. Januar, 18.06 Uhr: Parsberg – Viel ist zu dem Bahnunglück noch nicht bekannt. In der Nähe von Parsberg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz), auf der Zugstrecke Regensburg-Nürnberg, ereignete sich am späten Montagnachmittag (16. Januar) ein Bahnunfall, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilt. Ein Bahnmitarbeiter sei dabei getötet worden, ein weiterer schwer verletzt. Die Hintergründe sind bisher noch unklar.

Bahnunfall in Bayern: Strecke wegen Notarzteinsatz gesperrt

Die Strecke Nürnberg Hbf und Regensburg Hbf ist wegen des Unfalls derzeit gesperrt. Die Deutsche Bahn spricht von einem Notarzteinsatz. „Umleitung zwischen Nürnberg Hbf und Regensburg Hbf (beide Richtungen) ohne Halt. Verspätungen und Teilausfälle. Zuglauf in der Reiseauskunft überprüfen“, heißt es in der DB-Reiseauskunft.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

