Starke Windböen, heftiger Regen und Hagel: Gewitter zieht über die Oberpfalz – Temperaturen stürzen ab

Von: Katarina Amtmann

Die Gewitter-Serie in Bayern ging am Mittwoch weiter. Durch Regen, Winböen und Hagel kühlte es in der Oberpfalz deutlich ab.

Pyrbaum - Von 27 auf 17 Grad. So stark hat es am Mittwochabend, 19. Juli, bei einem Gewitter in der Oberpfalz abgekühlt. Die Gewitterzelle konnte laut Vifogra bereits am Horizont erahnt werden und zog dann über den Bereich um Pyrbaum und Mühlhausen.

Gewitter in der Oberpfalz: Windböen, Hagel und heftiger Regen

Lange habe das Gewitter nicht gedauert, trotzdem kam es zu starken Windböen, heftigem Regen und Hagel. Am Donnerstagmorgen, 20. Juli, bleibt es in Pyrbaum (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) bei 15 Grad weiter bewölkt, im Tagesverlauf steigen die Temperaturen bei leichten Wolken auf 18 bis 24 Grad.

Auch über Oberbayern zogen teils heftige Gewitter, hielten die Anwohner wach und forderten die Einsatzkräfte. Betroffen war unter anderem der Kreis Bad Tölz.

Ein Blitz am Himmel über Pyrbaum. In der Oberpfalz gewitterte es am Mittwochabend (19. Juli). © vifogra / Eberlein

Das Wetter in Pyrbaum für die nächsten Tage (wetter.com)

Tag Temperatur Donnerstag, 20. Juli 24 Grad Freitag, 21. Juli 25 Grad Samstag, 22. Juli 23 Grad Sonntag, 23. Juli 28 Grad

Wetter in Bayern: Hitzewellen und Unwetter wechseln sich ab

Zuletzt hatten sich in Bayern immer wieder Hitzewelle und Unwetter abgewechselt. Bei einem kurzen, aber intensiven Gewitter in Oberbayern wurden erst am Dienstag drei Menschen verletzt. In der Woche zuvor rollte eine heftige Unwetterwelle über den Freistaat, die Rettungskräfte waren im Dauereinsatz, es gab Verletzte. Zugausfälle und Verspätungen waren die Folge.

