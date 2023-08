Gegen Bäume geprallt: US-Amerikaner (22) stirbt bei schwerem Unfall in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Der junge Mann hatte bei der Abfahrt von der A6 die Kontrolle verloren und war gegen eine Baumgruppe geprallt. Er wurde aus dem Fahrzeug geschleudert.

Amberg – Tragisches Unglück auf der A6 im Landkreis Amberg-Sulzbach: Ein 22-jähriger US-Amerikaner starb am Samstag, 12. August, bei einem schweren Unfall. Der junge Mann war gegen 19.15 Uhr mit seinem Auto auf der A6 aus Nürnberg kommend in Richtung Osten unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Amberg West abfahren.

Tödlicher Unfall in der Oberpfalz: Junger Autofahrer (22) prallt gegen Baumgruppe und stirbt

„Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er im Auslauf der Abfahrt von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Baumgruppe“, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Die Wucht des Aufpralls war derart stark, dass der Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Er starb noch an der Unfallstelle.

Um die genaue Unfallursache zu ermitteln, hat die Staatsanwaltschaft Amberg die Expertise eines Sachverständigen angefordert. Die Verkehrspolizei Amberg hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. (kam)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.