„Diverse Brüche im Gesicht“: Mann schlägt 19-Jähriger Beil ins Gesicht

Von: Tanja Kipke

Ein junger Mann schlug einer 19-Jährigen nach einer Streiterei ein Beil ins Gesicht. Die Frau erlitt schwerste Gesichtsverletzungen und verlor mehrere Zähne.

Regensburg – Der Vorfall ereignete sich bereits vorletztes Wochenende, am Samstag (13. August) in Regensburg. Gegen 2.45 Uhr, befand sich eine 19-Jährige mit Freunden an der Schillerwiese, als sich drei junge Männer auf Fahrrädern der 5-köpfigen Gruppe angenähert und diese angesprochen hätten.

Wie die Polizei mitteilt, sei es zwischen einzelnen Beteiligten zu einer Auseinandersetzung gekommen. Einer der Männer aus der Gruppe der Fahrradfahrer habe unvermittelt der 19-Jährigen mit der stumpfen Seite eines mitgeführten Beils ins Gesicht geschlagen.

Mann schlägt 19-Jähriger Beil ins Gesicht: „Schwerste Gesichtsverletzungen“

Die Frau erlitt durch den Schlag „schwerste Gesichtsverletzungen“. Die Polizei spricht von diversen Brüchen im Gesicht und mehreren verlorenen Zähnen. Sie kam in eine Klinik und wurde stationär aufgenommen. Die Gruppe der Fahrradfahrer flüchtete, die Polizei suchte umgehend mit einer Vielzahl an Streifenwägen nach dem Täter. Sogar ein Polizeihubschrauber habe die Suche unterstützt.

Die Ermittlungen wurden noch in der Nacht von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg übernommen. Die Polizei konnte einen 19-jährigen Regensburger als Tatverdächtigen ausmachen. „Infolge der sich immer weiter verdichtenden Beweislage konnte ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Beschuldigten beantragt werden“, heißt es weiter. Am Donnerstag (25. August) wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (tkip)

