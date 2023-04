„Ungeheuerliche Vorwürfe“: Ungereimtheiten beim Brandschutz - Schillernder Schlossherr gibt keine Auskunft

Von: Stefan Aigner

Galt als Vorzeigeobjekt: die Flüchtlingsunterkunft in Nittenau. © Stefan Aigner

Für eine Flüchtlingsunterkunft in Nittenau hat die Bezirksregierung eine Prüfung angeordnet. Es gibt Ungereimtheiten beim Brandschutz und eine Strafanzeige. Verwickelt in all das ist ein Regensburger Schlossherr.

Nittenau/Regensburg – Er will aus dem verfallenden Schloss Pürkelgut im Stadtosten von Regensburg eine zweite Villa Bugatti machen: Roland Fechter. Der 59-Jährige hat den denkmalgeschützten Barockbau dem Vernehmen nach von den Bauträgergrößen Ulrich Berger und Thomas Dietlmeier (Immobilien Zentrum Regensburg) in Erbpacht übernommen – und zwischenzeitlich einen ersten Bauantrag bei der Stadt Regensburg vorgelegt.

Regensburger Schlossherr Fechter: Eine schillernde Persönlichkeit

Fechter ist eine schillernde Persönlichkeit. Anfang der 2000er Jahre machte er als „Autobahntierarzt“ Schlagzeilen. Der Veterinär galt als Schlüsselfigur im bis dahin größten Schweinemastskandal in Deutschland und stand deshalb vor Gericht. Ebenso wie für seine Verwicklungen in Zigarettenschmuggel in banden- und gewerbsmäßigem Stil. Das Landgericht Regensburg verurteilte Fechter damals zu fünf Jahren Haft.

Nur wenig später gab es erneut Vorwürfe gegen ihn wegen Verwicklungen in fragwürdige Praktiken bei sächsischen Schweinemastbetrieben. Noch 2010 bescheinigte ihm das Verwaltungsgericht Regensburg in einem Rechtsstreit um die Wiedererteilung seiner Zulassung als Tierarzt „ein ganz erhebliches Maß an krimineller Energie, das schwerwiegende Charaktermängel offenbart“.

Fechter-Unternehmen baute Flüchtlingsunterkunft in Nittenau

Doch vielleicht können auch Menschen wie Roland Fechter aus ihren Verfehlungen in der Vergangenheit lernen – und haben eine zweite Chance verdient. Es mögen solche oder ähnliche Gedanken gewesen sein, die die Regierung der Oberpfalz im Jahr 2015 bewogen haben, mit dem Familienunternehmen der Fechters einen Vertrag für eine Flüchtlingsunterkunft in Nittenau zu schließen.

Geschäftsführerin dieser FeBau & ACM GmbH ist Fechters Mutter (79), alleiniger Gesellschafter er selbst. Das Unternehmen hatte damals den früheren Geflügelschlachthof in Nittenau erworben und zu einer solchen Unterkunft umgebaut. Die Regierung garantierte, das Gebäude nach Fertigstellung für zehn Jahre anzumieten – für eine jährliche Miete von einer knappen halbe Million Euro.

Vorwürfe wegen Brandschutz in Unterkunft: Keine echten Antworten auf konkrete Fragen

Als das Gebäude mit Platz für rund 150 Menschen im Dezember 2016 eröffnet wurde, galt es der Regierung, aber auch den Fechters als Vorzeigeunterkunft. Aktuell aber beantworten weder Fechter noch seine Mutter konkrete Fragen zu dem einstigen Erfolgsprojekt.

Roland Fechter gibt sich lediglich „schockiert“, als wir ihn mit Unterlagen und Recherchen zum Brandschutz in der Unterkunft konfrontieren. Seine Mutter spricht von „ungeheuerlichen Vorwürfen“ und leitet unsere Anfrage an ihren Rechtsanwalt weiter. Auf konkrete Fragen gehen beide nicht wirklich ein.

Ungereimtheiten bei Brandschutztüren: Regierung ordnet Überprüfung an

Auch die Regierung der Oberpfalz ist nach unserer Anfrage aufgeschreckt. Sie hat eine Überprüfung in der Gemeinschaftsunterkunft angeordnet. Denn es stellt sich die Frage, ob der Brandschutz und damit die Sicherheit von aktuell rund 120 Menschen, die derzeit dort leben, tatsächlich garantiert ist.

Es gibt nämlich Ungereimtheiten bei Dokumenten, die von der FeBau GmbH Ende 2016 für den notwendigen Brandschutznachweis vorgelegt wurden. Eine Fachfirma, die laut Stempel und Unterschrift auf einer sogenannten „Übereinstimmungserklärung“ den Einbau der insgesamt 15 notwendigen Brandschutztüren vorgenommen haben soll, hat Strafanzeige erstattet.

Ungereimtheiten bei Brandschutztüren: Fachfirma erstattet Strafanzeige

Man habe weder Brandschutztüren geliefert noch eingebaut, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion. „Das Dokument (…) wurde von uns nie ausgestellt“, schreibt die Firmeninhaberin. „Die Unterschrift ist weder meine noch die meines inzwischen verstorbenen Mannes.“

Urkundenfälschung? Pfusch beim Brandschutz? Massive Vorwürfe sind es, die angesichts dessen im Raum stehen und mit denen wir neben den Fechters auch die Regierung der Oberpfalz sowie das Landratsamt Schwandorf als zuständige Genehmigungsbehörde konfrontiert haben.

Brandschutz: Erhielt ein Sachverständiger ein gefälschtes Dokument?

Mutter und Sohn Fechter beantworten, wie erwähnt, unsere Fragen nicht. Landratsamt und Regierung verweisen auf einen Prüfsachverständigen, der den notwendigen Brandschutznachweis im Dezember 2016, unmittelbar vor Eröffnung der Unterkunft, ausgestellt habe.

Jener Sachverständige wiederum schickt uns besagte „Übereinstimmungserklärung“ mit Unterschrift und Stempel der Fachfirma, die ausdrücklich bestreitet, etwas damit zu tun zu haben. Man habe zwischenzeitlich die Polizei eingeschaltet, schreibt uns die Geschäftsführerin.

Regierung: Sicherheit in Unterkunft „grundsätzlich“ gewährleistet

Und wie ist es um die Sicherheit in der Gemeinschaftsunterkunft nun bestellt? Die Regierung der Oberpfalz sieht diese als „grundsätzlich“ gewährleistet an. „In der Gemeinschaftsunterkunft Nittenau gibt es selbstverständlich ein Flucht- und Rettungswege-Konzept, sie verfügt über eine Brandmeldeanlage, die örtliche Feuerwehr ist mit der Liegenschaft vertraut, ein Sicherheitsdienst ist vor Ort“, schreibt man uns in einer Stellungnahme.

Allerdings sollen nun die Brandschutztüren eingehend überprüft werden, heißt es. „Sollte sich im Zuge der aktuell laufenden Überprüfung der Brandschutztüren herausstellen, dass diese nicht den Anforderung entsprechen, muss der Eigentümer umgehend nachbessern.“

Brandschutz wird geprüft: Gutachten soll mehrere Wochen dauern

Dieser Eigentümer heißt übrigens nicht mehr Fechter bzw. FeBau. 2021, als die Flüchtlingszahlen auf einem Tiefpunkt waren, verkaufte die FeBau das Gebäude für 6,5 Millionen Euro an eine Grünwalder Immobiliengesellschaft. Im Vorfeld hatte die Regierung der Oberpfalz den eigentlich nur noch fünf Jahre laufenden Mietvertrag für das Gebäude nochmal auf zehn Jahre verlängert.

Der neue Eigentümer hat nun, nach Bekanntwerden der Vorwürfe, ein Gutachten zum Brandschutz in Auftrag gegeben. In drei bis vier Wochen wisse man mehr.

