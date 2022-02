Projektil bleibt stecken: Unbekannter schießt Kater mit Luftgewehr in den Kopf

Von: Katarina Amtmann

Ein Kater wurde im Kreis Regensburg mit einem Luftgewehr verletzt (Symbolbild). © IMAGO / Shotshop

Der Besitzer eines Katers hat in der Oberpfalz Anzeige erstattet, nachdem sein Kater mit einem Luftgewehr verletzt worden war. Nun ermittelt die Polizei.

Bernhardswald - Schlimmer Vorfall in der Oberpfalz: Ein Kater ist von einem Unbekannten mit einem Luftgewehr in den Kopf geschossen worden. Der Besitzer des Tieres hatte am Samstag Anzeige erstattet, nachdem der Kater am Dienstag in Bernhardswald (Landkreis Regensburg) mit einem Luftgewehr verletzt wurde.

Berhardswald/Regensburg: Unbekannter schießt Kater in dem Kopf

Das Projektil steckte demnach noch im Kopf des Katers. Er wurde zum Tierarzt gebracht und überlebte. Die genauen Umstände sind aktuell noch unklar, heißt es weiter. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. (kam/dpa)

