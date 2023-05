Blockabfertigung: Zeitweise über 20 Kilometer Stau auf der A93 – schon bald nächster Termin

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Auf der A93 Richtung Rosenheim hat sich der Verkehr ganze 22 Kilometer gestaut. Grund ist die Blockabfertigung von Österreich. © Mia Bucher/dpa/Symbolbild

Wegen einer Blockabfertigung hat sich der Verkehr auf der A93 bis zu 22 Kilometer gestaut. Die österreichischen Behörden planen bereits in zwei Wochen den nächsten Termin.

Rosenheim - An der Grenze zu Österreich haben Blockabfertigungen erneut zu einem kilometerlangen Stau auf der A93 geführt. Zeitweise hat sich der Verkehr am Dienstagvormittag (2. Mai) auf dem rechten Fahrstreifen ganze 22 Kilometer bis nach Rosenheim gestaut, wie die Polizei mitteilte.

Stau auf der A93 Richtung Rosenheim: Zeitweise bis zu 22 Kilometer Stau

Eine Blockabfertigung bezeichnet eine Situation im Straßenverkehr, bei der Fahrzeuge aus nur einer Fahrtrichtung durchgelassen werden. Die Gegenseite muss währenddessen warten. Das Vorgehen wird dazu eingesetzt, um den Verkehrsfluss aus einer Richtung zu erhöhen, um Rückstaus abzubauen oder den Verkehr zu reduzieren. Teilweise wird eine Blockabfertigung auch nur auf Teile des Verkehrs, zum Beispiel Lkw, angewandt.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

So auch am Dienstagmorgen auf der A93: Die österreichischen Behörden ließen ab 5 Uhr morgens nur 250 Lastwagen pro Stunde zur Weiterfahrt durch. Am späteren Vormittag sollte die Zahl erhöht werden. Ziel der Blockabfertigung an der österreichischen Grenze ist es, die Inntalautobahn A12 in Richtung Innsbruck zu entlasen. Dies führt jedoch mehrmals im Jahr zu Staus im Münchner Umland. Bereits am 15. Mai steht die nächste Beschränkung bevor.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.