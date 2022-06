Bußgeld wegen Gedenkaktion für Hanau-Terroropfer sorgt für Empörung: Rechtsanwalt stellt Forderung

Bei der offiziellen Vorstellung schmückte sich Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer noch mit der Plakataktion „Say their Names” im März 2021. Der Organisator erhielt einen Bußgeldbescheid. © Michael Bothner

253,50 Euro wegen falsch aufgehängter Gedenkplakate? Im Streit um einen Bußgeldbescheid der Stadt Regensburg wehrt sich der Betroffene jetzt mit einem Rechtsanwalt.

Regensburg - Beim Streit um ein Bußgeld, dass die Stadt Regensburg wegen „illegal“ aufgehängter Gedenkplakate erlassen hat, geben die Betroffenen weiterhin nicht klein bei. Zwischenzeitlich hat der „Arbeitskreis für ausländische Arbeitnehmer_innen“ (a.a.a.) einen Rechtsanwalt beauftragt, der die Aufhebung des Bescheids beim Amtsgericht Regensburg beantragt hat. Er bezeichnet das Bußgeld als „etwas fragwürdig“.

Falsch aufgehängte Plakate für Opfer von Rassismus: Stadt Regensburg erlässt Bußgeldbescheid

Wie mehrfach berichtet, hatten Mitarbeiter des Regensburger Ordnungsdienstes Mitte März 2021 am Neupfarrplatz und in der Drei-Mohren-Straße 34 falsch aufgehängte Plakate festgestellt. Sie waren Teil der Gedenkaktion „Say their Names“, die im Rahmen der städtisch organisierten Internationalen Wochen gegen Rassismus stattfand.

Aufgehängt wurden dabei unter anderem Plakate mit dem Konterfei des früheren Regensburgers Fatih Saraçoğlu, eines der neun Opfer des Attentates von Hanau am 19. Februar 2019.



Bei der Stadt angemeldet wurde die Plakataktion von einem Mitglied des a.a.a. Der junge Mann erhielt Monate später einen Bußgeldbescheid über 253,50 Euro ins Haus – wegen der besagten „verbotswidrig angebrachten“ Plakate.

Bußgeld wegen Gedenkaktion: Stadt Regensburg lobte sich dafür selbst

Fragwürdig dabei: Die Stadt wirft dem Betroffenen nicht vor, die Plakate, auf die zahlreiche Personen Zugriff hatten, aufgehängt zu haben, sondern nimmt ihn schlicht als Anmelder der genehmigten Aktion in die Verantwortung, für die sich die Stadt an anderer Stelle sogar selbst gelobt hatte.

Der Beschuldigte legte Einspruch gegen den Bescheid ein. Die Stadt schaltete auf stur. Und so liegt der Fall nun beim Amtsgericht Regensburg.

Rechtsanwalt zu Plakat-Streit: „Stadt hätte mehr Kulanz zeigen können“

Rechtsanwalt Klaus Hafner betrachtet die Angelegenheit differenziert. „Aus Sicht der Stadt kann man den Fall grundsätzlich erst einmal so bewerten.“ Betrachte man allerdings den Kontext der Aktion und den Fakt, dass selbst die städtische Stabsstelle für Erinnerungskultur diese kürzlich lobend erwähnte, „hätte die Stadt hier sicherlich mehr Kulanz zeigen können“, so der Jurist.

Einerseits zeigt Hafner, der regelmäßig mit Ordnungswidrigkeiten zu tun hat, ein gewisses Verständnis dafür, wie der Fall anfänglich gelaufen ist. Die zuständigen Sachbearbeiter innerhalb der Verwaltung hätten nicht zwingend juristisches Fachwissen. Wenn dann vom Ordnungsamt eine Anzeige komme, würden die Mühlen erst einmal in gewohnter Weise mahlen. „Überprüft werden solche Verfahren erst in höherer Instanz.“ Und hier wolle man dann nicht unbedingt den eigenen Mitarbeitern in den Rücken fallen, so Hafner.

Bußgeld wegen Gedenkplakaten: Stadt Regensburg ließ dem Anmelder keine Zeit für eine Lösung

Entscheidender seien allerdings andere Umstände. Zum einen hatte der Anmelder im Vorfeld der Aktion mit der Stadt besprochen, dass auch andere Gruppen und Initiativen plakatieren würden. „Das war ja keine Übertragung, wie von der Stadt moniert wird, sondern eine Aufgabenverteilung.“ Das sei bekannt gewesen.

Außerdem habe seine Mandant keine Chance gehabt, das Problem zu korrigieren – sprich: die falsch aufgehängten Plakate zu entfernen. Nur wenige Stunden, nachdem diese Plakate festgestellt worden waren, wurden die Verstöße am Nachmittag bereits zur Anzeige gebracht. „Nun wird ihm vorgeworfen, er sei seiner Kontrollfunktion nicht nachgekommen“, kritisiert Hafner.

Bußgeld wegen Gedenkplakaten: Vorzugsbehandlung für Parteien?

Es sei aber schwierig, „jemanden zu verpflichten, schon ein paar Stunden nach Beginn sofort zu kontrollieren, ob alles ordnungsgemäß ist“. Das Ordnungsamt hätte zumindest erst einen Hinweis geben müssen. Das sei auch bei Wahlplakaten von Parteien das übliche Vorgehen.

Darüber hinaus hatte die Stadt hatte sich in den Auflagen für die Aktion ausdrücklich dazu verpflichtet, „demjenigen, der die Plakatiererlaubnis inne hat, so einen Verstoß mitzuteilen und ihm damit die Möglichkeit zu geben, das zu beheben“. Genau das sei aber nicht geschehen. Erst per Bußgeldbescheid erfuhr der a.a.a., dass es offenbar ein Problem gegeben hatte.

„Von der Rechtslage her müsste der Bescheid aufgehoben werden“, ist Hafner nach Sichtung des Falls überzeugt. Genau das habe man nun auch beantragt. Der Ball liegt jetzt beim Amtsgericht Regensburg. Wann dort über den Fall entschieden wird, ist noch offen. (Michael Bothner)

