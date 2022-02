Entlastung in Hausarztpraxen: Fachangestellte in der Region Regensburg können sich weiterbilden

Teilen

Fachangestellte können sich mit einem Kompaktkurs weiterbilden. (Symbolbild) © Benjamin Ulmer/dpa/dpa-tmn

Versorgungsassistenten (VERAHs) können für echte Entlastung in Hausarztpraxen sorgen. Interessierte haben nun die Möglichkeit, sich in Cham mit einem Kompaktkurs weiterzubilden.

Cham – Eine Hausarztpraxis funktioniert nicht allein Dank der Kompetenz von Medizinern. Das Team dahinter und vor allem die medizinischen Fachangestellten sorgen für einen reibungslosen Ablauf des Praxisalltags. Damit dies noch besser klappt, gibt es sogenannte Versorgungsassistenten (VERAHs). Fachangestellte, die sich weiterbilden lassen wollen, können das in einem Kompaktkurs nun tun.

Wie der Landkreis Regensburg* mitteilt, umfasst der Qualifizierungskurs 106 Unterrichtseinheiten in Präsenz. Über elf Tage hinweg wird in drei Blöcken theoretisches Wissen vermittelt. Ziel sei es, die acht Module des VERAH-Curriculums gemeinsam zu erarbeiten. Los gehen soll es im Herbst 2022 in Cham. Je nach Mitgliedschaft fallen für den Arbeitgeber Kosten in Höhe von 2.600 bis rund 3.100 Euro an.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt. Melden Sie sich hier an.)

Weiterbildungskurs in Cham: Praktika sind Teil des VERAH-Kurses

Das Paket enthält aber nicht nur bloße Theorie. Teilnehmer absolvieren Praktika in einer Einrichtung, die mit der Hausarztpraxis bei der Patientenversorgung zusammenarbeitet. Das sind etwa Pflegedienste, Sanitätshäuser, Krankenhäuser, Pflegeheime oder Apotheken. Dabei können Interessierte sich mit den jeweiligen Arbeitsabläufen vertraut machen und neue Kontakte knüpfen. Der Kurs endet mit der VERAH-Abschlussprüfung.

Bis zum 15. Februar können sich Interessierte in der Region Regensburg bei der Gesundheitsregionplus Regensburg unter gesundheitsregionplus@landratsamt-regensburg.de anmelden. Eine Mitgliedschaft im bayerischen Hausärzteverband (HZV) ist nicht nötig. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA