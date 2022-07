Regensburg coronafrei? Inzidenz von null gemeldet während Nachbarn bei über 1000 stehen

Von: Stefan Aigner

Der Landkreis Regensburg meldet eine 7-Tage-Inzidenz von null. Ist Corona hier schon vorbei? © Georg Hochmuth/dpa

Ein „bilaterales Datenübermittlungsproblem“ sorgte diese Woche dafür, dass die Region Regensburg in Sachen Corona eine Insel der Glückseligen war – zumindest auf den Karten von RKI und Landesamt für Gesundheit.

Regensburg – Deutschlandweit, bayernweit und oberpfalzweit kratzt die Corona-7-Tages-Inzidenz die 1000er-Grenze oder liegt weit darüber. Nur Regensburg scheint eine Insel der Glückseligen zu sein. Zumindest laut den Daten des Robert-Koch-Instituts.

Karten des RKI: Region Regensburg auf Corona-Karte ein einsamer heller Fleck

Während in den Nachbarlandkreisen Neumarkt, Kelheim und Straubing-Bogen die Inzidenzen zwischen 1100 und 1540 liegen, weisen RKI und LGL (bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) am heutigen Mittwoch für den Landkreis Regensburg eine Inzidenz von null aus. Die Stadt Regensburg liegt mit einer Inzidenz von 1,3 nur geringfügig darüber.

Auf den flankierenden Karten ist die Region Regensburg ein einsamer grüner Fleck inmitten von dunklem Violett, beim RKI strahlt man in hellem Gelb und Grau. Dass das nicht der Realität entspricht, fiel schon seit einigen Tagen auf.

Die Corona-Karte des bayerischen Landesamts für Gesundheit von heute: Regensburg ist eine Insel der Glückseligen. © Screenshot lgl.bayern.de

Datenpanne: Gesundheitsamt spricht zunächst von bayernweiten Problemen

Zunächst spricht das Regensburger Gesundheitsamt gegenüber unserer Redaktion am Dienstag davon, dass das LGL „bayernweite Probleme bei der Verarbeitung der gemeldeten Fallzahlen“ hat. Ausgelöst worden seien diese Probleme durch eine „schadhafte Datei“ bei einem anderen Gesundheitsamt. „Davon betroffen sind auch die Fallzahlen-Meldungen unseres Gesundheitsamtes.“

Doch offenbar scheinen andere Gesundheitsämter – siehe oben – weit weniger von diesem Problem betroffen zu sein als Regensburg. Nirgendwo sonst gehen die Corona-Zahlen nahe null oder auch nur nahe 100. Die Datenpanne scheint also ein originäres Regensburger Problem zu sein.

Regensburger Inzidenz bei Null: Software-Update produziert Fehler

Erst auf nochmaliges Nachhaken räumt das Gesundheitsamt dann auch eigene Fehler ein. In einer Pressemitteilung am Mittwoch heißt es nun, dass auch ein „bilaterales Datenübermittlungsproblem“ mit dem LGL für die falschen Zahlen verantwortlich sei. Sprich: die Regensburger Daten wurden nicht weitergeleitet oder kamen nicht beim LGL an.

Nähere Gründe werden in der Pressemitteilung nicht genannt. Aber nach Informationen unserer Redaktion handelt es sich um ein Problem mit der Melde-Software des Gesundheitsamts. Durch ein Softwareupdate konnten die Meldedaten vom RKI demnach zunächst nicht gelesen werden.

Tatsächliche Daten: Inzidenzen auch im Raum Regensburg jenseits der Tausend

Der vermutete Grund, warum nur Regensburg betroffen ist: Die anderen Gesundheitsämter hatten das Update wohl noch nicht eingespielt. Am morgigen Donnerstag sollen nun die korrekten Daten nachgemeldet werden.

Nun räumt Bernd Edenharter, Leiter des hiesigen Gesundheitsamtes ein: Auf Grundlage der tatsächlichen 7-Tage-Fallzahlen errechnen sich sowohl für den Landkreis als auch für die Stadt Regensburg Inzidenzwerte, wie sie auch in Nachbarlandkreisen/-städten derzeit gegeben sind. Stand 20. Juli ergebe sich demnach für den Landkreis Regensburg eine Sieben-Tage-Fallzahl von 2091, damit eine Inzidenz von 1076,3, die Stadt Regensburg liegt mit einer Sieben-Tage-Fallzahl von 1538 bei einer Inzidenz von 1010.