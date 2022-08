Klinik-Chef bittet ungeimpfte Mitarbeiter, nicht zu kündigen – da es eh keine Strafen vom Freistaat gibt

Der Ärztliche Direktor des Uniklinikums Regensburg bittet seine Mitarbeiter in einem Rundschreiben nicht zu kündigen, auch wenn sie nicht geimpft sind.

Regensburg – Seit März 2022 gilt bundesweit eine einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht, zumindest theoretisch. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich anfangs geweigert, die Regelung durchzusetzen. Es bedeutet, in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen müssen Mitarbeiter ihren Impfschutz nachweisen, alle Ungeimpften soll der Arbeitgeber den Behörden melden. Bußgeldbescheide und Arbeitsverbote wären die Folge.

Laut Gesundheitsministerium seien im Gesundheitswesen in Bayern bis zum 1. Juli zwischen 56.000 und 57.000 ungeimpfte Beschäftigte identifiziert worden, Bußgeldbescheide gab es jedoch offenbar noch keine. Bayern greift bei der Impfpflicht also kaum durch, so wie andere Bundesländer auch. Der Direktor des Uniklinikums Regensburg bat daher seine ungeimpften Mitarbeiter nicht zu kündigen.

Corona-Impfpflicht in Kliniken: Direktor in Regensburg schreibt Rundbrief an alle Mitarbeiter

Die Berliner Zeitung veröffentliche das Rundschreiben des Ärztlichen Direktors, Prof. Oliver Kölbl. In dem Brief heißt es, das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP) habe das Klinikum informiert, dass die Gesundheitsämter derzeit „weder Bußgeldmaßnahmen noch Betretungs- und Beschäftigungsverbote“ im Hinblick auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht verhängen würden. Mehrere Gründe werden in dem Schreiben aufgelistet. Zum einen gebe es wohl ungeklärte rechtliche Fragen, des weiteren seien auch Personalengpässe Schuld. Die „Gewährleistung der Versorgungssicherheit“ habe demnach oberste Priorität.

Der Direktor bittet daher alle betroffenen Mitarbeiter, die weiteren Entwicklungen und Entscheidungen abzuwarten und „keine Maßnahmen zur eventuellen Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses am UKR zu erwägen“. Es bestehe aber leider noch keine dauerhafte rechtliche Klarheit.

Seit 1. März gilt in Bayern die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht. © dpa/Marijan Murat/Sven Hoppe (merkur.de-Collage)

Einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht: Holetschek fordert Aufhebung Ende September

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte bereits Anfang Juli gefordert, die einrichtungsbezogene Impfpflicht zum 30. September vorzeitig auszusetzen, damit sich die Personalsituation in den Kliniken nicht weiter verschärft. Auch die Krankenhausgesellschaft hatte das Ende der Teil-Impfpflicht gefordert.

In Hinblick auf die Bußgeldbescheide sagte Holetschek der Deutschen Presse-Agentur, der Freistaat setze auf ein gestuftes Verfahren mit Augenmaß. Auch andere Bundesländer scheinen das ähnlich zu handhaben. In 12 von 16 Bundesländern wurden der Bild am Sonntag zufolge mehr als 190 000 ungeimpfte Beschäftigte identifiziert, aber nur 70 Betretungsverbote in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Brandenburg ausgesprochen. (tkip mit dpa)

