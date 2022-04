Personalausfälle wegen Omikron - Arzt gibt Einblick: „Druck auf Allgemeinstationen seit Wochen sehr hoch“

Von: Katarina Amtmann

Wie bewertet das Regensburger Krankenhaus den „Freedom Day“ in Bayern, kommen die Lockerungen zu früh? Zwei Ärzte geben einen Einblick.

Regensburg - Die Inzidenz in Bayern geht weiter nach unten. Am Freitag meldete das RKI einen Wert von Bayern 1383,2 (Vortag: 1514,5). Seit dem „Freedom Day“ am Sonntag, 3. April, ist ein Großteil der Corona-Regeln - trotz nach wie vor hoher Zahlen - ausgelaufen, unter anderem die Maskenpflicht in Schulen und Einzelhandel.

Corona-Lage am Regensburger UKR: Klinik rät zu Maske und Tests

Doch was sagen Krankenhäuser zu den Lockerungen? „Wir verstehen natürlich den Wunsch nach Normalität, aber die Pandemie ist leider noch nicht vorbei“, erklärte Sabine Stoll, Pressesprecherin des Klinikums in Nürnberg auf Nachfrage von Merkur.de. „Die neuen Corona-Maßnahmen appellieren sehr an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen“, heißt es vonseiten der Uniklinik Regensburg dazu. Die derzeit vorherrschende Omikron-Variante habe im Vergleich zur Delta-Variante weniger schwerwiegende Krankheitsverläufe. Außerdem sei die Mehrheit der Bevölkerung geimpft. „Grundsätzlich ist es dennoch ratsam, gerade bei größeren Menschenansammlungen, weiterhin eine Maske zu tragen und sich vor Treffen mit Freunden, Familienfesten etc. zu testen“, so Professor Bernd Salzberger, Leiter Infektiologie des UKR.

Am Universitätsklinikum Regensburg werden aktuell 17 Covid-Patienten intensivmedizinisch versorgt, auf Allgemeinstation befinden sich derzeit 22 Patienten mit Corona. Dieser Wert könne laut UKR aber im Tagesverlauf schwanken, da Patienten verlegt werden. „Der Druck auf die Allgemeinstationen ist seit einigen Wochen sehr hoch, während der Druck auf die Intensivstationen langsam nachlässt“, so Prof Dr.. Bernhard Graf, stellvertretender Ärztlicher Direktor sowie Pandemiebeauftragter des UKR.

Regensburger Klinik nennt Unterschied zwischen Omikron- und Deltawelle

„Bei einem Drittel der COVID-Patienten auf unseren Intensivstationen ist die Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus lediglich eine Begleiterkrankung und sie befinden sich aufgrund einer anderen Grundkrankheit in intensivmedizinischer Behandlung.“ Die derzeitig vorherrschende Omikron-Variante des Virus ist zwar sehr ansteckend, aber mit weit weniger schweren Krankheitsverläufen verbunden, wenn man einen Vergleich zu den Vorgängervarianten zieht. Während der Delta-Welle war das Bild ein anderes. Die Infektionsrate war zwar geringer, der Anteil der Schwerstkranken COVID-Patienten auf unseren Intensivstationen jedoch erheblich höher“, so Graf auf Anfrage von Merkur.de.

In Spitzenzeiten habe man teils über 40 Corona-Patienten auf Intensivstation versorgt, davon fast die Hälfte an der ECMO. „Zu dieser Zeit war jedoch die Belastung der Allgemeinstation mit COVID-Patienten zumindest bei uns als Maximalversorger geringer als augenblicklich.“

Extreme Lockerungen in Bayern - sind wir zu leichtsinnig? Mediziner mit Einschätzung

Corona-Lage am UKR Regensburg: Personal erheblich belastet

Hat die aktuelle Situation Auswirkungen auf den Klinikbetrieb? „Wie schon seit Beginn der Coronavirus-Pandemie vor etwa zwei Jahren, müssen auch derzeit hochelektive und medizinisch vertretbare Eingriffe immer wieder nach Dringlichkeit verschoben werden, um flexibler auf Personalausfälle reagieren und die dringlichen Patienten unverzüglich versorgen zu können. Wir sprechen hier von einer Priorisierung der Eingriffe“, so Graf. Die Versorgung von Notfallpatienten und Patienten mit „akut dringlichem Versorgungsbedarf“ sei aber zu jeder Zeit gewährleistet.

Und weiter: „Diese Situation führt aber auch zu einer erheblichen Mehrbelastung des eingesetzten Personals aus Ärzteschaft und Pflege. Verstärkt wird das, wie an anderen Kliniken auch, durch vermehrte krankheitsbedingte Ausfälle innerhalb des Personals, wie wir sie aus den vorangegangenen COVID-Wellen nicht kennen“, erklärt Graf. Die Versorgung des Klinikums sei - trotz reduzierter OP- und Bettenkapazitäten - nur durch maximale Auslastung aller verfügbaren Kräfte möglich. (kam)

