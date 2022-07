Nach Corona-Zwangspause: Endlich wieder Schlossfestspiele im Hause Thurn und Taxis

Von: Thomas Eldersch

Die Vorbereitungen laufen für die Sommerfestspiele der Thurn und Taxis auf Schloss St. Emmeram. © Screenshot Instagram thurnundtaxisregensburg/Armin Weigl/dpa

Schirmherrin Fürstin Gloria von Thurn und Taxis freut sich auf die Schlossfestspiele auf St. Emmeram in Regensburg. Zwei Jahre musste sie warten.

Regensburg – Zehn Tage, die es in sich haben. Die Schlossfestspiele auf St. Emmeram in Regensburg sind nach zweijähriger Corona-Zwangspause zurück. Und das Programm ist vollgepackt mit Highlights. Im Garten des Familienwohnsitzes der fürstlichen Familie von Thurn und Taxis wird es einen bunten Wechsel zwischen klassischer Oper und moderner Popmusik geben. Dazu erwarten die Gäste kulinarische Genüsse im Festspiel-Restaurant „Goliath“.

Schlossfestspiele auf St. Emmeram: Fürstin Gloria hofft auf viele Gäste aus Regensburg

Schirmherrin Gloria Fürstin von Thurn und Taxis freut sich sehr auf das Comeback der Schlossfestspiele, die seit 2003 im Schlosshof stattfinden. „Wir sind glücklich darüber, weil endlich ist wieder was los im Schloss“, verriet sie dem Regionalsender TVA. „Ich bin froh, dass jetzt wieder Musik spielt, dass Menschen kommen und dass wir feiern können.“ Und los geht es am 15. Juli gleich mal mit einem Opern-Klassiker. Das Nationaltheater Brünn inszeniert Guiseppe Verdis „Otello“ neu. „Verdi ist wie das italienische Essen. Kein Mensch mag kein italienisches Essen und genauso ist es auch mit Verdi“, so die Fürstin gegenüber TVA.

Eine Woche später, am 22. Juli, folgt das nächste Highlight. Als „Traumpaar der Klassik“ werden sie auf der Homepage der Festspiele angekündigt: Anna Netrebko und Yusif Eyvazov. Den Bogen zwischen Klassik und Pop schlägt einen Tag zuvor Star-Geiger David Garrett. Ebenfalls auf dem Programm stehen die internationalen Stars Gregory Porter und James Blunt. Die Fürstin freut sich aber besonders auf Ben Zucker und die Gipsy Kings. In dem Zusammenhang verriet sie TVA auch, dass sie hofft, dass viele Regensburger kommen. „Seids keine Muffel, ziehts euch festlich an und kommts“, appellierte sie an ihre Mitbürger.

Schlossfestspiele in St. Emmeram: Kulinarische Highlights für die Konzertbesucher

Für das leibliche Wohl rund um die Auftritte ist auch gesorgt. Seit 2016 versorgen Stephanie und Peter Birnthaler die Gäste mit ihren Menüs im Festspiel-Restaurant „Goliath“. Den Kochlöffel schwingt dabei Meisterkoch Herbert Schmalhofer, seines Zeichens ehemaliger Leibkoch des Fürstenhauses. Auf der Speisekarte stehen unter anderem: gebeizter Heilbutt mit Gin und roter Beete, Kalbsfilet mit Trüffelsauce oder Matcha Grüntee-Mousse mit Waldbeeren.

Rund 3000 Gäste haben auf der Tribüne im Schlossgarten Platz. Vor Regen schützt ein transparentes Dach. Wer mit dem Auto kommen will, nimmt auf den Autobahnen A3 und A93 die Ausfahrt „Innenstadt/Altstadt“. Parkmöglichkeiten gibt es laut Homepage am Regensburger Hauptbahnhof oder in den Parkhäusern in der Altstadt. Die Anreise mit dem Zug ist noch unkomplizierter. Der Schlosspark ist nur 700 Meter oder fünf Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Wer mit dem Bus anreist, kann am „Bustreff Albertstraße“ aussteigen und den letzten Meter zu Fuß zurücklegen. (tel)