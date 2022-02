Kampf gegen Post-Covid: Uniklinik Regensburg arbeitet an millionenschwerem Patienten-Projekt

Ein Long-Covid-Patient macht ein Atemtraining in einer Reha-Klinik für Post-Covid Erkrankte. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Viele Covid-19-Patienten müssen wegen Langzeitfolgen ihren Job aufgeben. Professor Dr. Thomas Loew will das ändern – und hat dafür eine Million Euro aufgetan.

Regensburg – Von „Post-Covid“ spricht man, wenn Betroffene noch über ein Vierteljahr nach einer Infektion mit dem Coronavirus an den Folgen leiden. Etwa 60.000 solcher Patienten gibt es derzeit in Bayern, berichtet die Mittelbayerische. 500 davon befinden sich in der Corona*-Ambulanz der Klinik Donaustauf und des Universitätsklinikums (UKR).

Regensburger Universitätsklinikum: Post-Covid führt oft zu Erwerbsunfähigkeit

Im UKR arbeitet Professor Dr. Thomas Loew daran, dass Post-Covid-Patienten eine bessere Behandlung bekommen. Er leitet die Abteilung Psychosomatik und sieht es als Katastrophe, dass viele Post-Covid-Patienten ihren Beruf aufgeben müssen. Die meisten seien in den 30-ern oder 50-ern, hätten also noch ein langes Arbeitsleben vor sich gehabt. „Erwerbsunfähigkeit ist in diesem Alter keine Perspektive“, sagt Loew der Mittelbayerischen. Die Frühverrentung bedeute den sozialen Abstieg: „Vor allem die Jüngeren wissen nicht, wie wenig ihnen bleibt.“

Regensburg bald führend in der Covid-Forschung?

Post-Covid hat bei jedem Patienten andere Auswirkungen. Der Forschungsverband Post-Covid-Reha (PoCoRe) hat ein zweijähriges Projekt gestartet, an dem sieben deutsche Kliniken beteiligt sind. Sie wollen herausfinden, wie man die Therapie für Patienten mit Spätfolgen optimieren kann. Loew ist es gelungen, dafür fast eine Million Euro von der Deutschen Rentenversicherung zu erhalten. Zudem laufen am UKR weitere Projekte zum Thema Corona. Regensburg* könnte so bald ein wichtiges Zentrum der Covid-Forschung werden.

Berufsunfähig durch Post-Covid

Einer von Loews Patienten ist Karl Baumann. Nach einer Infektion mit dem Coronavirus kämpfte er auf der Intensivstation des UKR wochenlang mit dem Tod. In einer Reha-Klinik konnte er sich zwar körperlich erholen, hat jedoch immer noch Konzentrationsschwierigkeiten. Etwa eine Stunde lang kann er sich auf eine Tätigkeit konzentrieren – dann ist Schluss.

Vor seiner Erkrankung hat der 54-Jährige hydraulische und elektronische Steuerungen für LKWs konstruiert. Diesen Beruf musste er aufgeben, so die Mittelbayerische. Dabei hatte er noch Glück im Unglück: Die Berufsunfähigkeit wurde anerkannt, sodass er eine regelmäßige Rente bekommt. Baumanns Sohn wird die Aufgaben seines Vaters in Zukunft übernehmen. Ein paar Stunden pro Woche will Baumann dann noch mithelfen: „Sonst werde ich verrückt“.

Krankheitsbild von Post-Covid ist diffus

Er hat mehrere Selbsthilfegruppen für Post-Covid-Betroffene gegründet. Etwa 100 Patienten tauschen sich darin regelmäßig aus. Das Projekt von Professor Dr. Loew sei wichtig, sagt Baumann. Vor allem, weil das Krankheitsbild von Long-Covid nicht einheitlich ist. Bei betroffenen Patienten wurden bisher rund 200 verschiedene Symptome festgestellt.

Fast alle leiden unter dem Chronischen Erschöpfungssyndrom, hat die Post-Corona-Ambulanz festgestellt. Manche hätten zusätzlich Atemschwierigkeiten, Konzentrationsprobleme oder litten unter psychosomatischen Belastungen. „Ein Fünftel hat alles“, so Loew.

Betroffene ziehen sich von anderen Menschen zurück

Professor Dr. Loew und seine Mitarbeitenden prüfen ihre Patienten auf Konzentration, Aufmerksamkeit und Gedächtnis. Auch dem Thema psychischer Belastung widmet man viel Zeit. Viele Patienten ziehen sich aufgrund ihrer Erkrankung von anderen Menschen zurück. Zudem wird die körperliche Leistungsfähigkeit beobachtet. Das Augenmerk soll hierbei mehr auf Verbesserungen liegen, als auf Problemen.