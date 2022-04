Pauschale Begründung Corona reicht nicht mehr: Verwaltungsgericht kippt Demoverbot in Regensburger Altstadt

Von: Stefan Aigner

Teilen

Ein Montagsspaziergang von Corona-Maßnahmen-Gegnern im Winter in Regensburg: Die nicht angemeldeten Demonstrationen blieben unbehelligt, wer anmeldete, bekam Probleme. © Martin Oswald

Mit Verweis auf den Infektionsschutz hatte das Rechtsreferat der Stadt Regensburg mehrere Demos in der Altstadt untersagt. Doch diese pauschale Verbotspraxis ist rechtswidrig, urteilte nun das Verwaltungsgericht.

Regensburg – Die Kritik ist nicht neu. Während die unangemeldeten Montagsspaziergänge von Corona-Maßnahmen-Gegnern im Zentrum der Regensburger Altstadt regelmäßig unbehelligt stattfanden, teils mit mehr als 1000 Teilnehmern, waren diejenigen, die ihre Demonstrationen anmeldeten, die Dummen. Mit dem Verweis auf Infektionsschutz hatte das Ordnungsamt der Stadt Regensburg in der Vergangenheit mehrere Demonstrationen im sogenannten „Kernbereich der Altstadt“ untersagt. Unter anderem die „Fridays for Future“-Bewegung hatte dies kritisiert und von Ungleichbehandlung gesprochen.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Pauschales Demoverbot in Regensburg: Rechtsreferat argumentierte mit Infektionsschutz

Doch nun scheint dieses pauschale Demonstrationsverbot gekippt zu sein. Vergangene Woche entschied das Verwaltungsgericht zugunsten eines Aktivisten, der einen Aufzug unter dem Motto „Kein Milliarden für den Krieg“ angemeldet hatte. Entgegen eines ersten Verbots der Stadt durfte die Demonstration auch über Ludwigstraße und Haidplatz laufen. Die pauschale Verbotspraxis des Regensburger Rechtsreferats bewertete das Verwaltungsgericht als rechtswidrig.

Die Stadt hatte argumentiert, „dass der Kernbereich der Altstadt Regensburg aufgrund des nach wie vor hohen Infektionsgeschehens von Aufzügen freigehalten“ werden müsse. Die Mindestabstände seien hier aufgrund der beengten Verhältnisse und der hohen Besucherfrequenz nicht einzuhalten. Doch das sehen die Verwaltungsrichter anders.

Pauschales Demoverbot in der Altstadt: Richter mahnen Einzelfallentscheidungen an

Zwar geht auch die Kammer davon aus, „dass insbesondere sich bewegende Versammlungen grundsätzlich Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen haben können“. Auch rate das Robert-Koch-Institut trotz eines weitaus geringeren Risikos schwerer Corona-Verläufe als noch bei den ersten Wellen dazu, auch im Freien einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten und größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Doch auch vor diesem Hintergrund verstoße das städtische Verbot gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

„Insbesondere das grundsätzliche Verbot von sich fortbewegenden Versammlungen in der Altstadt der Stadt Regensburg aus Infektionsschutzgesichtspunkten ist aus Sicht des Gerichts nicht mehr gerechtfertigt“, so die Richter. Vielmehr sei für jede Versammlung eine gesonderte Einzelfallprüfung vorzunehmen. Und diese Prüfung falle klar zugunsten des Anmelders aus.

Verwaltungsgericht Regensburg lässt die Begründung mit dem Abstand nicht gelten

Unter anderem deshalb, weil „eine (zwangsläufige) Unterschreitung der Mindestabstände in diesem Bereich angesichts der räumlichen Verhältnisse, von denen das entscheidende Gericht eigene Kenntnis hat, bereits zweifelhaft“ sei. Die Ludwigstraße könne schließlich auch unproblematisch durch Busse beziehungsweise den Lieferverkehr passiert werden. Von einer „engen Gasse“, wie es das Rechtsreferat behaupte, könne man also hier keinesfalls ausgehen.

Zudem nehme selbst der Freistaat Bayern die derzeitige Infektionslage nicht mehr zum Anlass für generelle Einschränkungen der verfassungsrechtlich geschützten Versammlungsfreiheit. Die Demo durfte also stattfinden.

Pauschales Demoverbot der Stadt gefährdete eigene Veranstaltung

Folgen hat das bizarrer Weise nun auch für eine von der Stadt mitorganisierte Veranstaltung. Es geht um den Gedenkweg am 23. April, der jedes Jahr an den Todesmarsch der Insassen des KZ-Außenlagers Colosseum in Stadtamhof erinnert und der ebenfalls durch den „Kernbereich der Altstadt“ führt.

Noch vergangene Woche hatten im Organisationskreis der Veranstaltung Mails die Runde gemacht, denen zufolge das Ordnungsamt den Gedenkweg aus Infektionsschutzgründen nicht zulassen wolle. Erst Anfang dieser Woche gab es nun Entwarnung. Der Gedenkweg darf wie geplant stattfinden. Hintergrund ist laut Insidern just die aktuelle Schlappe des Rechtsreferats vor dem Verwaltungsgericht.

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.