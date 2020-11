Corona in Regensburg: Trotz Inzidenz bei 200 - 50 Jugendliche feiern Corona-Party - „Wodka, Jägermeister...“

News-Ticker

von Thomas Eldersch schließen

In Regensburg gelten zu den Lockdown-Beschlüssen noch strenge Masken- und Alkoholkonsumregeln. Vielleicht gingen deshalb die Corona-Fallzahlen leicht nach unten.

Seit 2. November gelten in Regensburg* die strengen Lockdown-Regeln.

Dennoch trafen sich 50 Jugendliche für eine Corona-Party auf einem Spielplatz.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Hier bieten wir Ihnen in einer Karte die aktuellen Fallzahlen in Bayern und neusten News zu Corona.

Regensburg - Die Corona-Pandemie hat auch die oberpfälzische Bezirkshauptstadt Regensburg fest im Griff. Trotz des Teil-Lockdowns, der seit über einer Woche gilt, sind die Fallzahlen immer noch hoch. Ob die Maßnahmen, die Ende Oktober auf der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel* (CDU) beschlossen wurden, Wirkung zeigen, wird sich wohl erst in etwa einer Woche herausstellen.

Coronavirus in Regensburg: St. Martins Umzüge dürfen nicht stattfinden

Für viele Kinder - nicht nur in der oberpfälzischen Stadt an der Donau - ist dieses Jahr, Corona* sei dank, ein gebrauchtes. Viele Urlaubsreisen in den Ferien fielen ins Wasser, in der Schule geht nichts mehr ohne Maske und die Freizeitangebote sind vor allem seit dem Lockdown stark eingeschränkt. Jetzt fiel auch noch ein weiteres Highlight für die Kleinen aus. Auf ihrer Facebook-Seite informiert die Stadt darüber, dass es keine St. Martins-Umzüge in der Stadt geben wird. Doch man hat sich eine Alternative überlegt. Um dennoch die Stadt zum Leuchten zu bringen, sollten die Kinder ihre Laternen am Mittwochabend vor die Tür oder in die Fenster stellen.

Während die Kleinen dem Heiligen Martin gedachten, zogen die Größeren den Ärger der Polizei* auf sich. In Lappersdorf im Speckgürtel der oberpfälzischen Metropole trafen sich am Dienstagnachmittag (10. November) etwa 50 Jugendliche auf einem Spielplatz, berichtete die Polizei am Mittwoch. Als die Beamten vor Ort eintrafen, flohen die Halbstarken in alle Himmelsrichtungen. Das einzige, was die Polizisten dann noch vorfanden, waren zahlreiche Flaschen mit hochprozentigem Alkohol. „Wodka, Jägermeister - solche Sachen“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Ein paar Jugendliche konnten dann aber doch noch geschnappt werden. Auf sie könnte jetzt ein Bußgeld zukommen.

Corona in Regensburg: Inzidenz und Infektionsfälle sinken

Ob das schon die Auswirkungen des Lockdowns sind, ist nicht klar, aber die Corona*-Fallzahlen in Regensburg sind in den vergangenen Tagen zurückgegangen. Am Donnerstag (12. November, 8 Uhr) meldete das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) nur sieben Neuinfektionen. Damit gab es bisher in der oberpfälzischen Stadt 1769 positiv getestete Corona-Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz* sank unter die 200er-Marke. Sie lag am Donnerstag bei 195,96. Vielleicht liegt der Rückgang auch an der strikten Maskenpflicht der Stadt. An allen stark frequentierten Plätzen und auf den Donaubrücken sowie im Altstadtbereich ist von 6 bis 24 Uhr das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben. Auch ein Alkoholkonsumverbot an öffentlichen Plätzen hat Regensburg* erlassen. (tel/dpa) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.