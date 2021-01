„Die Lage ist dramatisch“: Pelzhändler öffnet Laden trotz Lockdown - und nimmt hohe Strafe bewusst in Kauf

Ein Zeichen setzen

Eine hohe Geldbuße muss ein Pelzhändler aus Regensburg nun zahlen, weil er trotz des Lockdowns seinen Laden geöffnet hatte. Er habe ein Zeichen setzen wollen, so die Begründung.

Der erneute Corona-Lockdown ist für den Einzelhandel eine Katastrophe.

Ein Pelzhändler aus Regensburg öffnete seinen Laden nun trotz Verbot.

Er wollte ein Zeichen setzen, so die Begründung - das wird nun teuer.

Regensburg - Marcus Müller, Pelzhändler mit Laden in Regensburg, ist wie derzeit alle Einzelhändler in Deutschland massiv von dem derzeitigen Lockdown* betroffen. Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres ist er aufgrund von Corona gezwungen, sein Geschäft zugesperrt zu lassen. Genau dieser Regel widersetzte sich Müller am Montag (11. Januar) absichtlich, wie BR24 berichtet.

Pünktlich um 10 Uhr hatte Müller am Montag seinen Pelzladen aufgeschlossen. Er erwarte keinen großen Umsatz, sagte er, sondern er wolle mit der Aktion ein Zeichen setzen, um auf die finanzielle Notlage aufmerksam zu machen, in der sich die meisten Einzelhändler, Wirte, Künstler und sonstigen Berufsgruppen, für die der Lockdown einem Berufsverbot gleichkommt, derzeit befinden. Sollte der Lockdown nicht bald beendet werden, so Müller, stünden viele bald „vor den Scherben ihrer Existenz“.

Regensburg: Pelzhändler öffnet trotz Lockdown seinen Laden - das wird jetzt teuer

Schon kurze Zeit später war das Ordnungsamt Regensburg vor Ort und Müller musste seinen Laden wieder schließen. Die Aktion kostet ihn nun 5000 Euro Strafe. Sollte sich allerdings herausstellen, dass sich in seinem Laden ein Kunde mit Corona infiziert hat, könnte das Bußgeld deutlich höher ausfallen.

Corona: Pelzhändler aus Regensburg öffnet Laden - er will ein Zeichen setzen

Doch Müller hatte das Risiko der Strafe bewusst in Kauf genommen. Zwar finde er es gut und sinnvoll, dass die Regierung nun das sogenannte „Click & Collect“-System erlaube, bei dem die Kunden online bei einem Einzelhändler etwas auswählen und dann auf Bestellung abholen können, doch sei dieses Prinzip eben nicht für jeden Händler praktikabel. So seien seine Pelzmäntel zumeist Maßanfertigungen - Kundenkontakt also unabdingbar.

Corona-Lockdown lässt Regensburger Pelzhändler verzweifeln: „Die Lage ist dramatisch“

Zudem sei der Pelzhandel ein Saisonbetrieb - im Sommer brauchen die Leute keine neuen Mäntel. Durch den Lockdown verliert Müller nun die Möglichkeit, sich bis zur warmen Jahreszeit die dringend benötigte finanzielle Rücklage zu bilden. „Die Lage ist dramatisch“, so Müller laut BR24.

Während der kurzen Öffnungsphase achtete Müller genau auf die Einhaltung seines Hygienekonzepts. Abstand halten, Hände desinfizieren, Maske tragen. Ein Kunde bestätigte gegenüber BR24, dass er sich in dem Laden sicher fühle. Dennoch musste Müller nach wenigen Stunden wieder zusperren. Ob die teure Aktion die gewünschte Wirkung erzielt hat, bleibt abzuwarten. Erst vergangene Woche war der zweite harte Lockdown bis zum 31. Januar verlängert worden. Ob bis dahin allerdings die von der Bundesregierung angestrebte Ziel-Inzidenz an Neuinfektionen erreicht ist, bleibt fraglich. Müller selbst bereut seine Aktion derweil nicht. „Schlimmer als die Existenz zu verlieren*, kann es ja nicht sein“, so das bittere Fazit des Pelzhändlers.

Corona dominiert auch das neue Jahr. Die Zahl der Todesfälle ist erschütternd. Jeder einzelne Todesfall ist ein Schicksal und jede Meldung ein Stich ins Herz. Wir müssen durchhalten und uns der Herausforderung stellen. Ganz oder gar nicht: Halbe Sachen führen nicht zur Lösung. — Markus Söder (@Markus_Soeder) January 8, 2021

Seit Montag (11. Januar) gelten in Bayern neue Corona-Regeln - darunter auch der 15-Kilometer-Bewegungsradius für Bewohner von Hotspots. Alles, was Sie zusätzlich zur Corona-Lage in Bayern wissen müssen, finden Sie in unserem News-Ticker. Ministerpräsident Markus Söder warnte derweil einmal mehr vor der dramatischen Corona-Lage in Deutschland. kah *Merkur.de und tz.de sind Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

