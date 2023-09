Rückendeckung für Stadtbahn vom CSU-Verkehrsminister: „Wenn es gewünscht ist, unterstützen wir gerne“

Von: Stefan Aigner

Gemeinsame ÖPNV-Strategie? Manfred Koller (Stadtwerk Regensburg), Verkehrsminister Christian Bernreiter und Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer. © Stefan Aigner

Man werde die Stadtbahn gerne unterstützen, so Minister Christian Bernreiter. Seine Regensburger Parteifreunde sind aber zunehmend gegen das Projekt.

Regensburg - Großer Bahnhof im Veranstaltungsraum der Stadtbahn Regensburg. Staatsminister Christian Bernreiter, zuständig fürs Wohnen, Bauen und den Verkehr, ist in die Domstadt gekommen.

Der CSU-Politiker will sich der Unterstützung der Stadt für die ÖPNV-Strategie des Freistaats versichern. Und die Stadt erhofft sich ihrerseits Unterstützung des Ministers für das Stadtbahn-Projekt, das in der Bevölkerung umstritten ist und bei dem insbesondere Bernreiters Parteifreunde in Regensburg zu den schärfsten Kritikern gehören.

OB über Stadtbahn: „Nicht das wichtigste Projekt meiner Amtszeit.“

Die Stadtbahn – es sei nicht das wichtigste Projekt ihrer Amtszeit, gibt Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) auf Nachfrage etwas überraschend zu Protokoll. In Regensburg gebe es ja so vieles, was wichtig sei. Und die ersten Beschlüsse seien ja schon unter ihrem Vor-Vorgänger Hans Schaidinger (CSU) gefallen. Der habe sich sogar ein Stadtbahn-Modell auf den Schreibtisch gestellt.

Sie habe das dann „geerbt“ und sei damit gewachsen, so Maltz-Schwarzfischer. Und natürlich, was die Verkehrswende anbelange, da sei die Stadtbahn dann doch „das entscheidende Projekt“.Und für dieses Projekt will man heute werben und Optimismus verbreiten.

Bernreiter über Stadtbahn: „Regensburg wäre ja nicht die erste Stadt, die so etwas hat.“

Staatsminister Bernreiter ist da gerne mit von der Partie. Die ÖPNV-Strategie des Freistaats Bayern sieht für den Raum Regensburg und die südliche Oberpfalz eine Regio-S-Bahn auf Gleisen der Deutschen Bahn vor, die sich dann mit einer Stadtbahn vernetzen könnte.

Vor kurzem hat der Verkehrsminister entsprechende Verträge für Bahnhaltepunkte in Regenstauf-Diesenbach und Regensburg-Wutzelhofen unterzeichnet. Insbesondere letzterer soll ein Knotenpunkt zwischen Regio-S-Bahn und Stadtbahn werden, heißt es.

Und für diese Stadtbahn hat Bernreiter durchaus lobende Worte. Als Massentransportmittel sei so ein Verkehrsmittel ja relativ günstig, wenn es angenommen werde. So etwas unterstütze man gerne, sagt der Minister. Und: „Regensburg wäre ja nicht die erste Stadt, die so etwas hat.“

ÖPNV-Strategie des Freistaats erwähnt ausdrücklich Stadtbahn Regensburg

Tatsächlich gibt es, das sagt Stadtwerk-Chef Manfred Koller später, in vier der fünf größten bayerischen Städte eine Straßenbahn. Und wenn man so etwas wolle, dann müsse man die Entscheidung dafür „jetzt treffen“, erklärt Bernreiter.

Die ÖPNV-Strategie des Freistaats bis 2030 erwähnt die Regensburger Stadt sogar ausdrücklich. „Wird die Planung weiterer Straßenbahnnetze, wie in Regensburg und Neu-Ulm, konsequent fortgeführt, können diese Projekte nach Betriebsaufnahme die Kapazitäten noch weiter erhöhen“, heißt es dort.

Stadtbahn Regensburg: Vor Ort will sich der Minister nicht einmischen

Allerdings macht der Minister auch deutlich, dass er sich in die Debatte in Regensburg nicht einmischen wird. Da gelte die kommunale Selbstverwaltung. Das müsse auf kommunaler Ebene entschieden werden. „Wenn es vor Ort gewollt ist unterstützen wir gerne, aber wir zwingen niemandem etwas auf“, so Bernreiter, der es denn vermeidet sich auf Nachfrage zur kritischen Position der Regensburger CSU zu äußern.

Der Freistaat könnte bis zu 15 Prozent Förderung (für die Schieneninfrastruktur) zuschießen, zusätzlich zu den 75 Prozent vom Bund. Doch wie hoch werden diese Kosten sein?

Stadtbahn Regensburg: Kosten sind noch unklar

Die 246 Millionen Euro für das Kernnetz und die Gesamtkosten von bis zu 456,5 Millionen Euro inklusive Fahrzeugen und Betriebshof, die derzeit noch auf den städtischen Stadtbahn-Seiten genannt werden, sind längst nicht mehr aussagekräftig. Sie stammen aus den Jahren 2016/17. Alle Beteiligten räumen ein, dass das heute bei weitem nicht mehr realistisch sei.

Eine gewisse Klarheit soll die Masterplanung bringen, deren Vorstellung bislang für diesen Herbst in Aussicht gestellt wurde. Damit werde man dann auch transparent umgehen, so die OB. Man stelle das so in den Haushalt ein, dass unter anderem Inflation, Preissteigerungen und Risikokosten berücksichtigt würden.

Masterplan und Kosten-Nutzen-Untersuchung für Stadtbahn erst nächstes Jahr im Stadtrat

Das Entscheidende ist aber: Mit der Masterplanung soll es dann auch die lang erwartete Kosten-Nutzen-Untersuchung, kurz: KNU, geben. Die soll Aufschluss über die Förderfähigkeit geben. Liegt der Quotient unter eins gibt es keine Förderung und damit auch keine Stadtbahn. Alles über eins würde – so die bisherige Haltung – deren Bau bedeuten.

Die Debatte im Stadtrat darüber wird sich allerdings, das ist bei dem Termin ebenfalls zu erfahren, ins Jahr 2024 verschieben. Voraussichtlich im Februar werde dann im Plenum über den Masterplan und die KNU diskutiert, so die OB. Und darüber, ob und in welcher Form die Bürgerinnen und Bürger über den endgültigen Bau der Stadtbahn mitentscheiden.

Stadtbahn Regensburg: Befragung, Ratsbegehren oder Bürgerentscheid?

Gibt es„nur“ eine unverbindliche Befragung? Oder ein vom Stadtrat initiiertes Ratsbegehren mit bindendem Ergebnis? Dass darüber in der Koalition Uneinigkeit herrscht, daraus macht die Oberbürgermeisterin keinen Hehl.

Sie sei der Meinung, dass die Entscheidung über den Bau der Stadtbahn im Stadtrat am Besten aufgehoben sei. Aber natürlich könne es auch zu einem Bürgerbegehren mit anschließendem Entscheid kommen. „Manchmal hat man es nicht in der Hand. Das ist Demokratie. Und ich bin froh, dass wir in einer Demokratie leben.“

