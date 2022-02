„Alles vollkommen eskaliert“: Oberpfälzerin liefert sich bei TV-Show Kampf mit eigener Küche

Vier Frauen aus der Oberpfalz treten diese Woche bei der Vox-Sendung „Das perfekte Dinner“ gegeneinander an. In der letzten Folge lief nicht alles nach Plan.

Pettenreuth – In dieser Woche spielt sich „Das perfekte Dinner“ in der Oberpfalz ab. In der letzten Folge vom Dienstag (1. Februar) kochte die Pettenreutherin (Landkreis Regensburg*) Franziska Hofmann. Die Küche: ein Schlachtfeld. Das Ergebnis: 33 von 40 Punkten. Sie weiß zwar jetzt schon, dass sie es nicht mehr auf den ersten Platz schaffen kann, aber bei der Vox-Kochshow geht es auch um die Erfahrung.

„Das perfekte Dinner“ in der Oberpfalz: Vier Frauen kämpfen um den Sieg

Die Woche startete mit Kandidatin Anna Birkner, die laut Vox in der Gruppe die Jüngste ist. „Das wird diese Woche eine super Truppe und vor allem viermal gutes Essen“, erklärte sie vorab in der Show. Sollte sie den Titel holen, würde sie auf jeden Fall zwei Vereine unterstützen, die ihr sehr am Herzen liegen. Ein Kinderheim und die Obdachlosenstiftung „Der Strohhalm“ in Regensburg.

Am Dienstag (1. Februar) konnten Zuschauer der Erfolgssendung der zweiten Kandidatin Franziska dabei zusehen, wie sie ihr Menü improvisierte. Ihr Problem: Da sie so von der Zusage überrascht wurde, reichte sie „spontan irgendwelche Rezepte“ aus einem Kochbuch als Menü ein. Ergo: Sie hatte das Menü noch nie zuvor gekocht, wie sie im Gespräch mit der Mittelbayerischen gesteht: „Da ist alles vollkommen eskaliert, vor allem beim Dessert“, sagt Hofmann zu der Zeitung. Geplant waren ein Thunfischtatar mit Orangen-Sugo und roten Linsen. Die Hauptspeise bestand aus Rehrücken mit Haselnussspätzle, Pilzen und Rotweinjus.

Besonders der Nachtisch, ein Soufflé, machte ihr Sorgen, schließlich hatte sie das erst kurz vor der Sendung geübt. Die Konfrontation mit dem „Angstgegner“ sei dann auch gelungen, so Hofmann. Dafür hat es aber beim Rehrücken nicht ganz geklappt: Er wurde zu durch, die Deko vergessen. „Das Dessert habe ich dann nur noch auf den Teller geschmissen“, erklärt sie der Mittelbayerischen.

Oberpfälzerinnen bei „Das perfekte Dinner“: Trotz allem ein gelungener Abend

Trotzdem war es ein guter Abend: „Wir hatten eine mega Atmosphäre. Ich hätte mir keine bessere Gruppe wünschen können“, blickt Hofmann zurück. Deswegen gab es wahrscheinlich auch nur sieben Punkte Abzug, sodass sie auf 33 von 40 möglichen Punkten kommt – ein Punkt weniger als bei ihrer Konkurrentin Anna. So ist der Sieg schon jetzt nicht mehr möglich, allerdings ist Annas Sieg auch noch nicht sicher: Am Mittwoch (2. Februar) um 19 Uhr geht es weiter, dann kocht Franziska Kummer. Zu sehen ist die Folge auf Vox oder vorab bei RTLplus. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA