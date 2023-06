Gewitternacht in Bayern: Knapp 60 Unwetter-Einsätze allein in der Oberpfalz

Von: Katarina Amtmann

Feuerwehr und Polizei mussten aufgrund des Unwetters vielfach ausrücken. Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst gewarnt.

Regensburg - Feuerwehr und Polizei sind am Mittwoch, 21. Juni, 58 Mal wegen des Unwetters in der Oberpfalz ausgerückt. In den meisten Fällen handelte es sich aber lediglich um umgestürzte Bäume oder heruntergefallene Äste, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte.

Die Einsatzorte konzentrierten sich demnach vom Nachmittag bis in die späten Abendstunden auf die Landkreise Regensburg, Cham und Schwandorf.

Wetter-Warnungen in Bayern: Zeitweise Alarmstufe Rot

Am Mittwoch hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) regelmäßig neue Unwetterwarnungen herausgegeben, zeitweise herrschte in Teilen Oberbayerns, Mittelfrankens und der Oberpfalz sogar Alarmstufe Rot. Und schon tags zuvor - am Dienstag - gewitterte es im Freistaat. Blitze erhellten den Nachthimmel und sorgten für spektakuläre Bilder.

Gewitter auch am Donnerstag: Starkregen und Orkanböen möglich

Auch am Donnerstag geht es weiter: In Bayern rechnet der DWD vor allem ab dem Nachmittag gebietsweise mit schweren Gewittern. Demnach soll es zu heftigem Starkregen kommen, bei dem in kurzer Zeit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter fallen können. Auch Orkanböen mit um die 120 Stundenkilometern und große Hagelkörner mit Durchmessern von etwa fünf Zentimeter seien laut Wetterdienst wahrscheinlich.

Die Hitze und Trockenheit sorgen derweil für eine anhaltende, hohe Waldbrandgefahr in Oberbayern. Aus der Luft soll die Situation nun im Blick behalten werden. (kam/dpa)

