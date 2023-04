Dinosaurier in Bayern: Experte präpariert „extrem seltene“ Dino-Eier – und erzählt von seinem wichtigsten Fund

Von: Adriano D'Adamo

Dinosaurier sind nicht nur im Jurassic Park zu finden, sondern auch in Bayern. Der Paläontologe Raimund Albersdörfer erzählt von seiner Arbeit mit Dino-Eiern, Ausgrabungen in Niederbayern und seinem wichtigsten Fund.

Altmühltal – „Es wurde noch nie ein Dinosaurier-Ei in Deutschland gefunden“, erzählt Raimund Albersdörfer Merkur.de während seiner Forschungsarbeiten in Südfrankreich. Dennoch sind sie das Spezialgebiet des Paläontologen und Mitbegründer des Dinosaurier-Museums Altmühltal. Er hat einige der wichtigsten Funde der Paläontologie getätigt, darunter auch ein vollständig erhaltenen Dinosaurier mit Haaren in Niederbayern.

Weltweit sucht er nach Skeletten und den „extrem seltenen“ Dinosaurier-Eiern. Diese bearbeitet er dann für Ausstellungen mit speziellem Werkzeug, aber auch Backpulver aus dem Supermarkt kommt zum Einsatz.

Besonderer Fund in Frankreich: Dino-Eier vom Gesetz geschützt

Um an die Dino-Eier zu gelangen, braucht Albersdörfer die Hilfe von anderen Forschern und Wissenschaftlern, die auf der gesamten Welt verteilt sind. Selbst hat er noch nie eines ausgegraben. Für seine Forschung gibt es zwei besonders wichtige Standorte: Frankreich und die Mongolei. In Aix-en-Provence in Südfrankreich „wurden die ersten Dino-Eier überhaupt gefunden“, erzählt der Paläontologe. Seit den ersten Funden in der südfranzösischen Region hat sich die rechtliche Lage aber stark geändert. „Du darfst nicht mal eine Schale aufheben.“ Jedoch werden dort immer wieder Dino-Eier gefunden. „Bei Baumaßnahmen an Straßen kommt es immer wieder zu Funden von Eiern“.

Auch wem die gefundenen Eier gehören, wird inzwischen durch die Gesetzeslage geklärt. „In Frankreich ist es Bundessache. In einem nicht geschützten Bereich gehört das Ei aber dem Finder“. In Deutschland sieht die Lage anders aus. „Ab einem bestimmten Wert gehört es zur Hälfte dem Finder und zur Hälfte dem Besitzer des Grundstücks.“ Der genaue Wert für ein Dinosaurier-Ei kann nicht genannt werden. Auf Auktionen wurden für die Eier Beträge zwischen 100.000 und mehreren Millionen Euro gezahlt. Ein Finderlohn wird aber laut § 971 des BGBs gesetzlich vorgegeben.

Deutscher Dino-Forscher sucht weltweit: Fossilien stammen aus Asien und Südamerika

Eine weitere wichtige Fundstelle für Paläontologen ist die äußere Mongolei. Hier haben seine Kollegen „tausende Dino-Eier“ gefunden. Seit rund 15 Jahren wurde aber auch die Forschungsarbeiten durch neue Gesetze reglementiert. „Bis vor 20 Jahren war es noch legal, in die ganze Welt zu exportieren. Heute regelt China den Export“, erklärt der Paläontologe. Obwohl die Mongolei Anfang des 20. Jahrhunderts die politische Souveränität von China und der Sowjetunion erhielt, reguliert dem Paläontologen zufolge ein chinesisches Gesetz den lokalen Export von Dinosaurier-Fossilien.

Raimund Albersdörfer forscht über Dinosaurier in der Nähe von Regensburg. © Dinosaurier Museum Altmühltal/Imago Images/Zuma Wire

Früher konnten Albersdörfer und seine Kollegen auch in Argentinien nach Dinosaurier-Eiern und anderen Fossilien suchen. Auf einem Gebiet mit einer Länge von 20 Kilometern fanden sie immer wieder Dinosaurier-Eier und Skelette. Das ist mittlerweile nicht mehr möglich. Hinsichtlich der Fossilien sind in dem südamerikanischen Land „die Suche und Export absolut illegal“, berichtet der Dinosaurier-Forscher.

Gebrochene Eierschalen: Dino-Ei mit Druckluft und Backpulver präparieren

Sobald Albersdörfer die Dino-Eier von seinen Kollegen erhalten hat, macht er sich an die Arbeit. „Ein Dinosaurier zerstört beim Schlüpfen seine eigene Schale und schlüpft nach oben.“ Deswegen bearbeitet er die „schönere Seite“ des Eis, wenn es ausgestellt werden soll. Als ersten Schritt benutzt er gut abbindenden Gips und setzt ihn an der Unterseite des Dino-Eis an. Wie der Paläontologe aufzeigt, ist ein vollständig erhaltenes Dinosaurier-Ei mit einer unbeschädigten Oberseite ein Sonderfall.

Mit vibrierenden Druckluftwerkzeugen wird das Gestein entfernt. Um die Schale zu bearbeiten, nutzt der Forscher einen sehr feinen Sandstrahler. Das Pulver ist dabei „minimal weicher als die Schale, aber ein bisschen härter als das Gestein“. Es besteht zum Teil aus sehr feinem Eisenpulver, Dolomit und Backpulver. Das Backpulver wurde aber nicht im Labor hergestellt. Albersdörfer besorgt sich das Backpulver ganz normal im Supermarkt. Mit verschiedenen Chemikalien stabilisiert er die Schale. Sobald die Eier fertig sind, „landen sie im Museum des Landes, wo sie gefunden wurden“, beschreibt der Paläontologe den Weg des Fossils. „Es gibt mehr Eier als sie in Museen ausgestellt werden können.“

Saurier nebenan: Experte findet Fossilien in Niederbayern

Neben Dino-Eier untersucht Albersdörfer auch Dinosaurierskelette. Von denen hat er recht viele in Deutschland gefunden. Seinen bedeutendsten Fund tätigte er in der Nähe von Regensburg. 2009 fand er ein rund 150 Millionen Jahre altes Dinosaurier-Fossil, das einem Eichhörnchen ähnelt und nach dem Forscher benannt wurde. „Sciurumimus albersdoerferi“ wurde in Painten in Niederbayern gefunden. „Sciurumimus“ ist Latein für Eichhörnchen.

Das Besondere an dem Fund ist, dass er „vom Schwanz bis zur Schnauze vollständig erhalten war“. Nicht nur waren alle Krallen, Zähne und Halswirbel erhalten geblieben, sondern auch die Haare. Wie der Paläontologe hervorhob, zeugt das Jungtier, dessen Mutter „schätzungsweise sechs bis sieben Meter groß war“, von einem Übergangsstadium in der Evolution von Schuppen hin zu Federn und war ein wichtiger Fund für die Wissenschaft. Das Fossil selbst gehört seiner Frau. Sie meldete es als Kulturgut an und übergab es dem Bürgermeister-Müller-Museum in Solnhofen in Mittelfranken als Dauerleihgabe.

In Europa gibt es Albersdörfer zufolge nur sehr wenige und „nadelförmige Orte“, um nach Dinosaurier-Fossilien zu graben. Während es in Nordamerika möglich ist, an Ausgrabungen teilzunehmen und echte Fossilien zu finden, muss der Paläontologe die Dinosaurier-Interessierten in Deutschland leider enttäuschen. Es gibt bei Altmühltal Steinbrüche für Besucher und Hobbysammler, aber die Wahrscheinlichkeit dort ein Dinosaurier-Fossil zu finden, liegt „bei eins zu einer Million, vielleicht sogar noch weniger“.

Neue Projekte bei Regensburg und Osteuropa: Zu viele Fundstellen von Dinosauriern

Seine Forschungen werden in Deutschland weitergeführt, aber ziehen ihn auch nach Osteuropa. „Wir graben ganz intensiv bei Regensburg, aber wollen auch in Kasachstan graben. Das ist aber wegen des Krieges gerade nicht möglich.“ Stattdessen wird er ein neues Projekt in Rumänien starten. In Transsilvanien gibt es „ganz spannende Dinosaurier-Fundstellen, für die sich niemand interessiert“, erzählte der Forscher über seine kommenden Pläne.

Albersdörfer verbindet viele gute Geschichten mit seinen Ausgrabungen. Er hat in seinem Leben nur ein Mal einen Stegosaurus gefunden und das war für ihn „das Tollste“. „Eigentlich suchen wir nach länglichen Knochen. Aber beim Ausgraben wurde der Fund immer größer und größer, bis wir die Fläche freigelegt haben. Am Ende haben wir den Stegosaurus mit seinen Knochenplatten erkannt.“ Wie er hervorhebt, findet er, dass der Stegosaurus die schönste Ästhetik unter den Dinosauriern hat. Der Pflanzenfresser konnte bis zu neun Metern lang werden, zeichnete sich durch seine markanten Knochenplatten am Rücken aus und lebte vor rund 150 Millionen Jahren.

Die Rekonstruktionen eines Stegosaurus und Allosaurus. © Imago Images/Michal Adamczyk/Wirestock

Sein Lieblingsfossil ist aber das eines drei Meter großen Allosaurus-Jungtiers. Er hat mehrere Allosaurier im Zuge seine Arbeit gefunden, aber ein Jungtier nur selten. Der Allosaurus ähnelte von der Anatomie her sehr dem Tyrannosaurus Rex. Paläontologen zufolge lebte der gefährliche Fleischfresser vor rund 150 Millionen Jahren, konnte bis zu zehn Meter lang und drei Tonnen schwer werden.

„Wir brauchen mehr Paläontologen“ - Neue Forscher sollen Fossilien retten

Abschließend appelliert der Paläontologe an die nächste Generation von Dinosaurier-Fans. „Wir brauchen mehr Paläontologen. Es gibt mehr Fundstellen als Paläontologen.“ Albersdörfer zufolge rennt ihm und seinen Kollegen die Zeit davon. Paläontologen müssen die Fundstellen vor dem Verfall bewahren. „Die Verwitterung trägt die Skelette weg und erodiert die Fossilien.“ Wie der Forscher erklärt, können das Wetter und die Natur offengelegte Fossilien zerstören.

Albersdörfer ist es auch wichtig, den Unterschied zwischen Paläontologie und Archäologie aufzuzeigen. Archäologie beschäftigt sich mit den Objekten und Funstücken aus der Menschheitsgeschichte. Diese umfassen einen Zeitraum von wenigen Tausend Jahren. Paläontologie befasst sich mit den Überresten, die viel älter sind und mehrere Millionen Jahre zurückliegen.

