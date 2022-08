Wasser zu heiß: Warnung für Donau ausgerufen – Fischsterben droht

Von: Tanja Kipke

Teilen

Hitze, Trockenheit, Dürre: In Bayern herrscht Ausnahmezustand. Die oberpfälzische Regierung spricht eine „Warnung“ für die Donau aus. Der Alarmplan greift zum ersten Mal.

Regensburg – Die Hitze der vergangenen Wochen macht nicht nur dem Menschen zu schaffen. Vor allem die Natur leidet enorm unter der Trockenheit. Bäche trocknen aus, Flusspegel sinken. Um dem Wassermangel entgegenzuwirken, haben erste Landkreise Verbote ausgesprochen, Nürnberg bewässert seine Bäume aktuell sogar mit Schwimmbadwasser. Die Regierung in der Oberpfalz macht sich nun Sorgen um die Donau. Da die Wassertemperatur seit sieben Tagen über 25 betrug, zieht die Oberpfalz die Notbremse.

Hitze und Trockenheit in der Oberpfalz: In der Donau droht Fischsterben

„Aufgrund der Wetterlage und der prognostizierten Hitze-Tage ist mit einem Anstieg deutlich über 26.5 Grad in der Donau zu rechnen“, teilt die Regierung mit. Das warme und trockene Wetter belastet die Sauerstoffverfügbarkeit im Fluss. In den nächsten Tagen könnte sie sogar unter 6mg/l fallen, was für einige Fischarten (zum Beispiel Forellen) den sicheren Tod bedeuten würde. Die Regierung Oberpfalz spricht daher eine Warnung aus:

Auf der Grundlage des „Alarmplan bayerische Donau Gewässerökologie“ (ADÖ) wird von der Regierung der Oberpfalz die Warnstufe ‚WARNUNG‘ für den Meldebereich 3, von Regensburg bis Passau ausgesprochen.

Zu warm und zu trocken: Die Donau leidet unter der anhaltenden Hitze. © Armin Weigel/dpa

Was bedeutet das genau? Es werden Maßnahmen in Angriff genommen, die die „Belastungen der Gewässerorganismen“ in der Donau so gering wie möglich halten sollen. Die Stadt kann so zum Beispiel Schritte anordnen, die die Temperatur im Fluss wieder senken lassen oder auch Arbeiten verbieten, die dem Sauerstoffgehalt im Fluss schaden würden. Folgendes ist dadurch möglich:

Fachliche Beratungen der Unternehmensträger und eventuelle Aufforderung zur freiwilligen Umsetzung gewässerökologisch verbessernder Maßnahmen

Anordnungen zur Emissionsreduzierung

Ablehnung von Anträgen auf Maßnahmen, welche die gewässerökologische Situation verschlechtern können

Verbot von Schlammräumungen und Baggerarbeiten in der Donau

Außerbetriebnahme von Abwasserreinigungsanlagen zu Sanierungszwecken

Einstellung der Phosphatfällung auf Kläranlagen zu Sanierungszwecken

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Regierung Oberpfalz ruft erstmals „Alarmplan Donau“ aus

Es sei das erste Mal, dass die zweite Warnstufe des ADÖ ausgerufen wird. Das berichtet der BR unter Berufung auf das Wasserwirtschaftsamt Regensburg. Der Plan ist dafür da, frühzeitig kritische und belastende Zustände der Donau zu erkennen. Er korrespondiert mit dem Alarmplan Main Gewässerökologie (AMÖ), der ähnliche Maßnahmen enthält.

Ein Ende der Trockenzeit ist laut Meteorologen wohl auch erst im Herbst in Sicht. Alles zur aktuellen Wetterlage in Bayern finden Sie in unserem Ticker. (tkip)