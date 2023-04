„Das ist einfach peinlich“: donumenta-Gründerin schämt sich für Gedenkort in Regensburg

Von: Stefan Aigner

Der Dachauplatz in Regensburg. © Stefan Aigner

Die Gründerin der weithin anerkannten donumenta schämt sich für den Umgang der Stadt Regensburg mit dem Gedenkort Dachauplatz. „Das ist einfach peinlich.“

Regensburg - 21 Jahre wird er heuer alt, der donumenta e.V. aus Regensburg. Und aus donumenta-Gründerin Regina Hellwig-Schmid sprudeln die Worte nur so heraus, während sie versucht, mal ein wenig zusammenzufassen, was man alles so vorhat in diesem Jahr.

donumenta-Programm vorgestellt: Hochkarätige Kuratorin ins Boot geholt

Pläne für Kunst im öffentlichen Raum, bislang vier vorgesehene Ausstellungen im Art Lab unterm Hauptbahnhof. Neuigkeiten in der donumenta-App, wo die Kunstwerke im virtuellen Raum verewigt werden. Oder die Nachricht, dass man mit Rona Kopeczcy, Jahrgang 1983, serbische Staatsbürgerin mit ungarischer Herkunft, promoviert an der Sorbonne, eine hochkarätige Kuratorin an Land ziehen konnte.

Im kommenden Jahr wird Kopeczcy für den ungarischen Pavillon auf der Biennale in Venedig verantwortlich zeichnen. Eine „Traumbesetzung“, um die donumenta zukunftsfähig zu machen und ihr zu einem „wahrhaft internationalen Aufschlag“ zu verhelfen, freut sich Hellwig-Schmid.

donumenta-Gründerin über den Dachauplatz: „Schäme mich jedes Mal“

Aber irgendwann bricht es dann doch aus ihr heraus. Das sei ja vor seiner Zeit passiert, meint Hellwig-Schmid in Richtung des neben ihr sitzenden Kulturreferenten Wolfgang Dersch. Aber was die Stadt Regensburg am Dachauplatz angerichtet habe, das sei einfach „schlimm“, „peinlich“ und „beschämend“.

Der Dachauplatz, am 10. März 1946 so benannt, um an die Regensburger Opfer des Konzentrationslagers Dachau zu erinnern, habe mit den bunten Plastiksäulen im dortigen Brunnen und einer orangen Döner-Bude jeden Charakter eines Gedenkorts verloren. Sie „schäme sich jedes Mal“, wenn sie mit Gästen dort vorbei komme, sagt Hellwig-Schmid.

Der Dachauplatz in Regensburg: Immer wieder Irritationen bei internationalen Gästen

Und auch Hans Simon-Pelanda, der im donumenta-Vorstand sitzt und oft für Stadtführungen für Gäste verantwortlich zeichnet, hat die Erfahrung gemacht, dass es immer wieder zu Unverständnis, Irritationen und vielen Fragen kommt, wenn man den Dachauplatz erreicht.

Das donumenta-Team plant nun diesem Sommer einen Kunst-Parcour – vom Bahnhof, vorbei am Peterskirchlein (dessen Zustand Hellwig-Schmid als „beschissen“ bezeichnet) und über den Dachauplatz hinunter an die Donau, dort, wo die Touristen-Kreuzer anlegen.

donumenta-Gründerin über Dachauplatz: „Reißt die Säulen ein und macht die Würschtelbude weg“

Als Intervention sei das gedacht, als Vorschlag an die Stadt Regensburg, was man machen könnte, sagt Regina Hellwig-Schmid. Ob es dann umgesetzt werde, hänge vom politischen Willen ab – und auch vom Geld.

Doch einen, wenn man so will, kostenlosen Rat gibt die donumenta-Macherin den politische Verantwortlichen schon jetzt mit auf den Weg: „Reißt die Säulen ein und macht die Würschtelbude weg. Das ist nur noch peinlich.“

Obwohl die donumenta seit dem vergangenen Jahr von der Stadt institutionell gefördert wird, lässt man sich also den Mund auch weiterhin nicht verbieten. Dass Kunst sich einmischen muss, aneckt und Stellung bezieht, auch wenn es unangenehm wird, an dieser Haltung lässt Hellwig-Schmid auch heuer keinen Zweifel.

donumenta Regensburg: Friedensbotschaften als Geburtsstunde

Zwar bedankt man sich für die gewährte Unterstützung, aber Klartext wird dennoch gesprochen. Dass eine 2018 erarbeitete Klangskulptur von Nikita Kadan (Kiew), „The Inhabitants of Colosseum“, bis heute nicht ihren Platz auf der Steinernen Brücke gefunden hat, wird ebenso kritisch angesprochen wie das Scheitern einer Kunstinstallation am derzeitigen Interims-Bahnhof.

Es ist lange her, seit am 13. September 2000 unter Schmid-Hellwigs Regie Friedensbotschaften von fast 2000 Künstlerinnen und Künstlern aus dem Donauraum als Flaschenpost von Regensburg aus auf den Weg geschickt wurden – zum Gedenken an die Balkankriege, die damals noch frisch im Gedächtnis waren. Es war die Geburtsstunde der donumenta, die sich zwei Jahre später eine Vereinsstruktur gab.

Flucht und Migration ein Schwerpunkt im donumenta-Programm

2023 „ist die Donau immer noch ein Fluss, an dem Krieg geführt wird“. Dass sich so wenig geändert habe, dass die letzten 21 Jahre so wenig gebracht hätten, „das ist traurig“, sagt Hellwig-Schmid. Und so werden auch heuer Flucht und Migrationsbewegungen einen Schwerpunkt des donumenta-Programms bilden.

Etwa, wenn die Kroatin Tonka Malekovic und Sophia Freidhoff ihr Werk „Compositions of Flow“ präsentieren. Video-Installationen aus Interviews mit Frauen, die aus dem früheren Jugoslawien oder der Ukraine nach Deutschland – Regensburg – geflohen sind, aber irgendwie immer noch unter sich leben, kaum deutsch sprechen und in entsprechend prekären Jobs ihr Auskommen finden.

Als Intervention im öffentlichen Raum sichtbar wird das Ganze dann ab dem 29. Juni, internationaler Donautag, wenn ein Berg von Fluchtgepäck an der Steinernen Brücke aufgetürmt wird.

Das donumenta-Programm im Sommer: ein Stör, eine Minnesang und Johannes Kepler

Es ist nur eines von vier Projekten, die für heuer dem Artist in Residence-Programm entsprungen sind, und die im Sommer den Regensburgern ihre Stadt von einer anderen, einer unbekannten Seite zeigen, dabei gesellschaftliche Debatten und Themen aufgreifen, Althergebrachtes in die Gegenwart holen, mal amüsieren, berühren oder verstören mögen.

Immer im August kommen dazu Künstlerinnen und Künstler aus dem Donauraum für einen Monat nach Regensburg, bekommen Atelier und Stadtführungen, Unterstützung bei der Recherche, Busticket, Fahrrad und 900 Euro. Das Ziel: eines oder im besten Fall auch mehrere Konzepte dessen, was sie hier im Jahr darauf im öffentlichen Raum umsetzen wollen.

Der letzte in Regensburg gesichtete Stör 1914, das Artensterben und der Umgang des Menschen mit der Natur liefern heuer Stoff für eine Installation von Dimitar Solakov (Bulgarien), die ebenfalls ab 29. Juni, beim Amberger Stadel zu sehen sein wird.

donumenta: Regensburg aus seiner Behäbigkeit holen

Die Serbin Jelena Gajinkov übersetzt einen Minnesang aus dem 16. Jahrhundert, den sie im Regensburger Stadtarchiv entdeckt hat, ins Instagram-Zeitalter mit Likes und Herzchen und Olivia Mihaltianu (Rumänien) hat sich in einer Art Sci Fi-Hommage mit Johannes Kepler beschäftigt und der Frage, wie – und ob – künftige Herausforderungen von der Wissenschaft gemeistert werden können.

Parallel stehen schon wieder sechs Künstlerinnen und Künstler in den Startlöchern, um ihrerseits im August Regensburg zu erkunden und Ideen zu entwickeln, mit denen man die steinerne Stadt ein wenig in ihrer Behäbigkeit belästigen kann.

