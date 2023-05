„Dramatische Erfahrung“: Dieb stahl Prüfung im Zug – Schüler in der Oberpfalz müssen Englisch-Abi wiederholen

Von: Elisa Buhrke

Schüler eines Gymnasiums in der Oberpfalz müssen ihr Englisch-Abitur wiederholen. Ein Unbekannter stahl die Prüfung im Zug. © IMAGO / argum (Symbolbild)

Ein Unbekannter hat die Prüfungsunterlagen des Englisch-Abis im Zug gestohlen. 19 Schüler eines Gymnasiums in der Oberpfalz müssen nun die Klausur wiederholen.

Neutraubling - Das Englisch-Abi ist weg – zumindest für Schüler eines Gymnasiums in der Oberpfalz. Sie müssen einen Teil der Prüfung wiederholen, weil der Lehrkraft die Klausurbögen gestohlen wurden. Wie der Leiter des Gymnasiums Neutraubling (Landkreis Regensburg) am Dienstag, 9. Mai, bestätigte, schlug der bisher unbekannte Täter während einer Zugfahrt zu.

Nach Angaben des Schuldirektors Elmar Singer sind 19 Abiturientinnen und Abiturienten betroffen. Sie müssen den Prüfungsteil zum Hörverstehen („Listening Comprehension“) am kommenden Freitag wiederholen. Zwei Wochen, nach dem sie ihn bereits einmal absolviert hatten. „Es ist klar, dass das eine Zumutung für die Schüler ist“, sagt der Direktor.

Gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung gibt der Schulleiter an, die Prüflinge hätten „verständnisvoll“ reagiert. „Sie waren jetzt aber natürlich auch nicht begeistert, das kann man auch nicht erwarten.“ Singer sieht jedoch keine Alternative zu einer Wiederholung der Abiturprüfung. „Man kann ja nicht bewerten, was nicht da ist.“ Für die betroffene Lehrkraft sei der Diebstahl ebenfalls eine „dramatische Erfahrung“ gewesen. „Das war ja keine Absicht von ihr.“ Gegen den Täter hat die Schule Anzeige bei der Bundespolizei erstattet.

Dabei sei es nicht gerade einfach gewesen, so kurzfristig einen Nachholtermin für die geklauten Prüfungen zu finden, räumt der Schulleiter ein. In der Regel legt das Kultusministerium in München die Abituraufgaben und auch die Prüfungstermine für ganz Bayern einheitlich fest. Sollte nun der zweite Versuch glattgehen, halten die 19 Schülerinnen und Schüler aus Neutraublingen wie geplant ihr Abiturzeugnis Ende Juni in den Händen.

