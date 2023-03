Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in der Oberpfalz: Hund stirbt bei Unfall

Von: Katarina Amtmann

Ein 36-Jähriger hatte den Wagen einer Frau übersehen und löste damit einen Unfall aus. Es gab drei Verletzte, ein Berner Sennen-Schäferhund-Mischling starb.

Cham - Drei Menschen sind bei einem Unfall auf der B20 bei Cham in der Oberpfalz verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei am Sonntag, 19. März, mitteilte, kam bei dem Unfall am Samstag außerdem ein Hund ums Leben.

Autofahrer übersieht Wagen: Frau kracht frontal in Gegenverkehr

Ein 36-Jähriger hatte beim Auffahren auf die B20 den Wagen einer 55-Jährigen übersehen und am Heck gestreift. Die Frau geriet daraufhin in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Auto eines 62-Jährigen zusammen.

Ein Mischling aus Schäferhund und Berner Sennenhund ist bei einem Unfall in der Oberpfalz ums Leben gekommen (Symbolbild). © IMAGO / imagebroker / Dominik Kindermann

Drei Verletzte bei Unfall in der Oberpfalz: Hund stirbt bei Crash

Der 62-Jährige wurde bei dem Unfall laut eines Sprechers schwer verletzt, er kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die 55-Jährige und eine Beifahrerin kamen mit mittelschweren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Ein Berner Sennen-Schäferhund-Mischling, der sich im Kofferraum der Frau befand, wurde bei dem Unfall getötet.

Der 36-jährige Unfallverursacher blieb bei dem Unfall am Samstagnachmittag unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 80.000 Euro. Die B20 war nach dem Unfall für rund drei Stunden gesperrt. (kam/dpa)

