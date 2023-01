DSDS: Pop-Titan Bohlen reagiert energisch auf oberpfälzischen Kandidat – „Du quälst dich“

Von: Jannis Gogolin

Teilen

DSDS startete in der ersten Folge mit einem Amberger Sänger. Chef-Juror und Pop-Titan Bohlen musste unterbrechen, zeigte sich dann begeistert.

Amberg – Nach einem Jahr im Quotentief feiert die Castingshow Deutschland sucht den Superstar (DSDS) nun die Rückkehr zu dessen Wurzeln. Genauer: die Rückkehr von Chef-Juror Dieter Bohlen. Während die Fans mit gemischten Gefühlen auf den umstrittenen Veteranen der Popmusik-Branche reagierten, profitierte in der ersten Folge mindestens eine Person von der Anwesenheit des „Pop-Titanen“ Bohlen: ein sympathischer Oberpfälzer mit toller Singstimme.

DSDS: Deutliche Reaktion des Pop-Titan Bohlen auf oberpfälzischen Kandidat

Im Format DSDS treten ein bis zweimal pro Woche Kandidaten auf die Bühne, um die Jury von ihren musikalischen Talenten zu überzeugen. Falls das gelingt, lassen die Juroren Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Sängerin Leony und Rapperin Katja Krasavice den Musiker in die nächste Runde, den sogenannten „Recall“. Nach 17 Sendungen treten die Kandidaten in Liveshows auf, in denen das Publikum den Gewinner per Telefonabstimmung wählt.

Einen klaren Erfolg konnte der Amberger Felix Gleixner in der ersten DSDS-Folge verbuchen. „Leute, ich hab‘s geschafft!“, schreibt er auf seinem Instagram-Kanal aus dem Münchner Werksviertel. Vor dem Riesenrad Umadum, knapp 80 Kilometer von seiner Heimat entfernt, hält er stolz die „Recall“-Karte in die Kamera.

Möglicher Superstar kommt aus Amberg – „Ich muss Musik machen“

Musik nimmt für den hauptberuflichen Lagerleiter eine lebenswichtige Rolle ein. Wie der Sänger und Gitarrist in der Sendung kurz vor seinem DSDS-Auftritt erklärt, ist er einige Zeit „mit Depressionen am Boden gelegen. Und da war dann der Punkt erreicht, wo ich gesagt hab: Hey, ich muss das ändern, ich muss Musik machen.“

Neben seiner Arbeit als Logistiker sammelte er mit seiner Gitarre bereits Bühnenerfahrungen auf Hochzeiten, Geburtstagen und anderen Veranstaltungen. Auch bei seinem DSDS-Debüt brachte er das Saiteninstrument mit – doch Chefjuror Bohlen hatte andere Pläne. Als er die ersten Akkorde des Lieds „Auf das, was da noch kommt“ von Max und Lotte Giesinger anstimmte, intervenierte der ehemalige Modern-Talking-Sänger Bohlen. Gleixner fuhr mit der Gitarre im Playback fort.

„Du quälst dich“: Einhellige Meinung der DSDS-Jury – Style-Kritik von Krasavice

Ganz auf seine Stimme konzentriert, legte der 26-jährige Amberger los und brachte die Jury zum Staunen. „Du quälst dich, kriegst nen roten Kopf, aber das ist geil“, kommentierte Bohlen die Stimm-Performance. Sängerin Leony, gebürtig aus Cham, belohnte Gleixner mit einem großen Kompliment zwischen zwei Oberpfälzern: „Du hast super viel Wärme in deiner Stimme, super gemacht!“ Lombardi schloss sich dem Kanon an. Die einzige Kritik kam von Rapperin Krasavice, selbst dreimal an der Spitze der Album-Charts. Mit einem Blick auf Gleixners Hemd bemerkte sie kleine Mängel im Style, „aber irgendwie bist du ’ne Type. Ich feiere das“.

„Ich hatte mit allem gerechnet und lieber mal mit nichts, deswegen freue ich mich um so mehr“, sagte er fast ungläubig, mit der ersehnten Recall-Karte in den Händen. Erst nachdem er die Bühne verlassen hatte, konnte er sein Glück richtig fassen und brach in Jubelschreie aus. Seine Freude konnte indessen nicht über die eher mäßige Einschaltquote der Sendung hinwegtäuschen.

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.