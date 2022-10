Dubioser Fall aus dem Regensburger Rotlichtmilieu: Mann schlägt Prostituierte – die will ihn heiraten

Von: Michael Bothner

Michael Haizmann und Alexander Greithaner mit ihrem Mandanten vor dem Landgericht Regensburg. © Michael Bothner

Wegen gefährlicher Körperverletzung und Vergewaltigung stand ein 34-Jähriger vor Gericht. Doch sein Opfer erklärte dort nun, ihn heiraten zu wollen.

Regensburg – Es ist eine verworrene Geschichte, die ein Polizeieinsatz vom 11. Januar zutage brachte und die diese Woche das Landgericht Regensburg beschäftigt hat. Den 34-jährigen Yunus L. brachte sie zunächst einmal für acht Monate in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: Körperverletzung und Vergewaltigung.

Anklage: 34-Jähriger soll Freundin geschlagen und vergewaltigt haben

Als die Polizei um kurz vor drei Uhr morgens zu der Wohnung in der Landshuter Straße kam, war der Boden mit zerbrochenen Tellern und Essensresten übersät. Die Mieterin Yasmin W. hatte ein frisches blaues Auge.

Laut Anklage soll L. seine Freundin, sturzbetrunken und unter Drogeneinfluss, zunächst mit der Faust derart aufs Auge geschlagen haben, dass sie kurz das Bewusstsein verlor. Er soll sie gewürgt, in den Oberarm gebissen und aufgefordert haben, für ihn in Hamburg anschaffen zu gehen. 5000 Euro solle Yasmin W. für ihn auftreiben, die in Regensburg tatsächlich als Prostituierte arbeitet.

Er fesselte die Frau, warf sie aufs Bett und riss ihr die Kleider vom Leib. Aus Angst um ihr Leben, heißt es in der Anklage, habe sie ihren Peiniger aufgefordert, mit ihr zu schlafen. Neben gefährlicher Körperverletzung wird Yunus L. deshalb auch Vergewaltigung vorgeworfen.

Einvernehmlich oder unter Zwang? Fesseln und Fotos mit viel Ketchup

Dann schießt L. Fotos von der gefesselten Frau. Laut Anklageschrift habe er dabei Ketchup auf Gesicht und Brust verteilt, um den Eindruck von Blut zu erwecken. Doch sind die Bilder tatsächlich Zeugnis eines brutalen Angriffs auf die 29-jährige?

Vor Gericht jedenfalls gibt es eine Überraschung. Es werden Auszüge aus einem Briefwechsel während der U-Haft verlesen. Yunus L. und Yasmin W. schwören sich darin Treue und schmieden Heiratspläne. Mitte September haben die beiden sich schließlich verlobt.

29-Jährige will vermeintlichen Peiniger nun heiraten

Deshalb steht der 29-Jährigen das Recht zu, die Aussage zu verweigern. Das tut Yasmin W. denn auch. Sie lässt das Gericht lediglich wissen, dass sie mit ihrem vermeintlichen Peiniger eine Familie gründen wolle.

Noch dubioser gestaltet sich für das Gericht die Lage, als sie den Bauunternehmer Roman B. vernehmen. Der stellt sich als Ex-Verlobter von Yasmin W. vor. Den Angeklagten kenne er zwar, sei aber davon ausgegangen, dass dieser nur ein guter Freund von ihr sei.

Bauunternehmer im Zeugenstand: Liebender Verlobter oder Zuhälter?

Von der Beziehung habe er erst durch den Polizeieinsatz erfahren. Er habe die Frau geliebt, behauptet B. Er habe alles für sie gegeben. Er bezahlte ihr die Wohnung, brachte ihr Essen. Und sei von ihr massiv betrogen worden.

Doch war der Zeuge tatsächlich der liebende Verlobte der 29-Jährigen – oder nicht eher ihr Zuhälter? Das stellt Verteidiger Michael Haizmann in den Raum. Roman B. weist das mehrfach und erbost von sich. Doch bei der Kammer werden die Zweifel immer größer.

Laut anderen Zeugenaussagen sprach Yasmin W. eher abfällig über B., nannte ihn „Chef“. Wenn er ihr dann noch das Apartment bezahle, dann dränge sich natürlich ein entsprechender Verdacht auf, so der Vorsitzende Richter Oliver Wagner.

Vermeintlicher Verlobter will Immobilie zu „Wohnungen für Frauen“ umbauen

Stutzig wird das Gericht auch, als weitere Chats verlesen werden. Demnach war das Verhältnis zwischen Roman B. und dem Angeklagten zunächst wohl ein recht gutes. Die Nachrichten lassen überdies den Schluss zu, dass Roman B. von der Beziehung zwischen Yunus L. und Yasmin W. wusste.

Im selben Chat geht es um eine Immobilie im Auweg. Die befindet sich direkt neben der Arbeitsstätte von Yasmin W. als Prostituierte. Er habe das Haus kaufen und umbauen wollen, erklärt Roman B. Er spricht von Büroräumen, nuschelt aber auch etwas über „Wohnungen für Frauen“. Jetzt wird es Richter Wagner zu bunt. Er sei „nicht auf der Brennsuppe daher geschwommen“.

Verteidiger: Zeuge hat vermeintliches Opfer massiv beeinflusst

Doch Roman B. bleibt dabei. Mit Prostitution habe er nichts zu tun. Er habe Yasmin W. finanziell ausgeholfen und ihr eben auch Wohnraum zur Verfügung gestellt. Dass die Frau zeitweise um die 7000 Euro pro Woche verdiente, habe er gewusst. Das habe ihn aber nie interessiert.

Die Verteidiger Haizmann und Alexander Greithaner haben erhebliche Zweifel an der Aussage von Roman B. Der wolle ihren Mandanten „hinter Gitter sehen“. Er habe deshalb die Geschädigte beeinflusst, um ihren Mandanten zu belasten. Tatsächlich hatte die Yasmin W. den Angeklagten, den sie nun heiraten will, zunächst massiv belastet.

Angeklagter kommt mit Bewährungsstrafe davon

Angesichts dieser vielen Ungereimtheiten erklärt die Kammer nach einem kurzen Rechtsgespräch, dass ohne eine Einlassung der Geschädigten nicht zweifelsfrei gesagt werden könne, ob es sich bei den Fotos nicht auch um einvernehmliche Situationen gehandelt haben könnte. Dem Angeklagten könne damit keine Vergewaltigung nachgewiesen werden.

Yunus L. gesteht, die Frau ins Gesicht geschlagen und sie auch am Hals gepackt zu haben. Die Kammer verurteilt ihn deshalb wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von 14 Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wird.

„Wir hoffen mal, dass die Verlobung der beiden einen auf die Beziehung stabilisierenden Einfluss hat“, hofft Wagner in seinem Schlusswort am Donnerstagnachmittag. Ob sich diese Hoffnung erfüllen wird, bleibt abzuwarten.

Vergangene Woche: Opfer löst Großeinsatz der Polizei aus

Erst vergangene Woche löste Yasmin W. einen Großeinsatz der Polizei in der Ostengasse aus. Dort wohnt die 29-Jährige mittlerweile – wieder in einer Wohnung von Roman B., der mit Prostitution nichts zu tun haben will.

Die Frau hatte mit einer Waffe auf sich selbst gezielt und mit Suizid gedroht. Offenbar, weil der Angeklagte sich von ihr trennen wollte. Das erzählt zumindest Roman B. Das Geschehen verlagerte sich auf die Straße, wo kurz darauf die Polizei eintraf und die Ostengasse angesichts der unklaren Situation kurzzeitig sperrte.

Die Ermittlungen wegen des Vorfalls wurden aber bereits eingestellt, da es sich lediglich um eine Schreckschusspistole handelte und kein strafbares Verhalten vorlag.