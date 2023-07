Nibelungenbrücke in Regensburg gesperrt: Pflegedienste befürchten „massive Einschränkungen“

Von: Stefan Aigner

Weil in Regensburg eine wichtige Brücke wegen Sanierungsarbeiten gesperrt werden muss, fordern die Pflegedienste eine Durchfahrtsgenehmigung.

Regensburg - Sie ist die wichtigste Nord-Süd-Verbindung für den Verkehr in Regensburg: die Nibelungenbrücke. Weil der Fahrbahnbelag marode ist, muss sie in den kommenden vier Wochen saniert werden. Ab dem 31. Juli ist die Brücke deshalb zunächst zwei Wochen stadtauswärts, anschließend zwei Wochen stadteinwärts gesperrt.

Nibelungenbrücke in Regensburg gesperrt: Ausnahmen für Blaulichtfahrzeuge und ÖPNV

Rettungsfahrzeuge und ÖPNV können die Baustelle passieren, die übrigen Verkehrsteilnehmer müssen auf die Umleitung über Adolf-Schmetzer-Straße, Straubinger Straße, Odessa-Ring und Walhalla Allee ausweichen.

Ein Netzwerk aus ambulanten Pflegediensten in Regensburg hat deshalb Alarm geschlagen und deutliche Kritik geübt. Sie fordern, ebenso wie Rettungsfahrzeuge und Linienbusse von dem Durchfahrtsverbot ausgenommen zu werden. Ansonsten würden „massive Einschränkungen“ drohen, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung, die von insgesamt sechs Unternehmer und freien Trägern unterzeichnet wurde, darunter auch die Caritas Regensburg.

Nibelungenbrücke in Regensburg gesperrt: Pflegedienste hofften auf „unbürokratische Lösung“

Man habe die Verwaltung zunächst in Gesprächen gebeten, auch mobilen Pflegediensten die Durchfahrt während der Sanierungsarbeiten zu gewähren und auf eine „unbürokratische Lösung“ gehofft. Doch „ungeachtet der Tatsache, dass die Patienten mitunter (z.B. wegen Bettlägerigkeit) ganz existenziell auf deren Pflegeleistungen angewiesen sind“, habe man bei der Stadt „keine Spielräume zur Erteilung einer Nutzungsgenehmigung“ gesehen, heißt es in der Erklärung.

„Aus deren Sicht unterscheidet sich ein Pflegedienst formal letztlich nicht von einem Pizzaservice oder Paketdienst“, so das enttäuschte Fazit des Netzwerks. Auch Interventionen bei Seniorenbürgermeisterin Astrid Freudenstein und der Verwaltungschefin, Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer, hätten nichts gebracht, heißt es weiter.

Nibelungenbrücke in Regensburg gesperrt: Stadt lässt keine Ausnahme für Pflegedienste zu

Gegenüber unserer Redaktion bestätigt die Stadt Regensburg diese Haltung. „Seit September 2022 haben wiederholt Verkehrsbesprechungen zwischen den zuständigen städtischen Fachämtern und den sogenannten ‚Trägern öffentlicher Belange‘ (...) stattgefunden“, heißt es in einer Stellungnahme. Zu diesen Trägern öffentlicher Belange zählten zwar Polizei, Linienbusse, Feuerwehr oder Krankenwagen, aber eben keine ambulanten Pflegedienste.

Zwar sei sich die Stadt der „Bedeutung und Leistung“ von Pflegediensten bewusst, dennoch würden diese zum Individualverkehr zählen und hätten im Gegensatz zu „Blaulicht-Fahrzeugen“ gemäß der Straßenverkehrsordnung keine Sonderrechte. Diese Einordnung nähmen auch nicht die Kommunen vor, heißt es weiter. „Vielmehr handelt es sich hierbei um rechtliche Bewertungen durch den Gesetzgeber.“

Auf Nachfrage räumt die Pressestelle ein, dass die Stadt ungeachtet dieser „rechtlichen Bewertung durch den Gesetzgeber“ selbstverständlich die Möglichkeit hätte, mobilen Pflegediensten die Durchfahrt durch die Baustelle zu gewähren.

Keine Durchfahrt für Pflegedienste: „Kein Bewusstsein, was ambulante Pflege bedeutet.“

Die Pressestelle gibt aber zu bedenken: „Doch welche Differenzierung nach welchen Berufsgruppen nimmt man im Hinblick auf den Gleichbehandlungsgrundsatz vor? Und wie viel Verkehr verträgt eine Baustelle, um die Maßnahme so zügig wie möglich für alle abzuschließen? Wie kann man eine erhöhte Anzahl an Ausnahmen zur Einfahrt in eine Baustelle kontrollieren?“

All das habe man abgewogen und entschieden, für die Pflegedienste keine Ausnahme zu machen.

Bernhard Babic, Geschäftsführer der Regensburger Ambulante und Stationäre Dienste GmbH (RAD) und einer der Sprecher des Netzwerks, ist angesichts dieser Haltung der Stadt bitter enttäuscht. „Offenbar gibt es nicht wirklich ein Bewusstsein dafür, was ambulante Pflege eigentlich bedeutet.“

Ambulante Pflegedienste unter Druck: Für die Anfahrt werden 5,12 Euro erstattet

Das frisch gegründete Netzwerk macht den enormen Kostendruck geltend, unter dem die ambulanten Pflegedienste stehen. Für die Anfahrt zu einem Patienten beispielsweise werde lediglich eine Pauschale von 5,12 Euro erstattet wird. „Sobald eine Anfahrt länger als fünf bis sechs Minuten dauert, drohen angesichts der gedeckelten und häufig zu geringen Entgelte der Pflege- und Krankenkassen erhebliche Defizite.“

Am Ende würden unter der „zunehmend prekärer werdenden Verkehrssituation in Regensburg“ irgendwann die Pflegebedürftigen und deren Angehörige zu leiden haben. „Die Nachfrage ist riesig und das Angebot überschaubar“, sagt Babic. Wenn dann eine Wohnlage schlecht erreichbar und damit nicht lukrativ, vielleicht sogar ein Draufzahlgeschäft sei, werde es schwierig bis unmöglich, einen Pflegedienst zu finden, der das übernehme.

Nach fruchtlosem Protest: Netzwerk hofft dennoch auf Dialog mit Stadt Regensburg

Einen positiven Aspekt kann Babic der aktuellen Diskussion aber doch abgewinnen: Das „Ambulante Pflegenetzwerk Regensburg“ soll keine Eintagsfliege bleiben.

Man werde sich zusammensetzen, um den gemeinsamen Anliegen und Problemen Nachdruck zu verleihen. Auch die Stadt Regensburg sei trotz der aktuellen Enttäuschung dazu auf jeden Fall eingeladen. „Denn ohne eine konstruktive Zusammenarbeit wird es irgendwann schwierig.“

