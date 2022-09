Stadt Regensburg will nicht auf Weihnachtsbaum verzichten - andere Energiesparmaßnahmen geplant

Von: Katarina Amtmann

Die Stadt Regensburg plant, einen Weihnachtsbaum vor das Alte Rathaus zu stellen (Archivbild). © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Eine Gemeinde in Bayern überlegte angesichts der Energiekrise auf den Weihnachtsbaum zu verzichten - nicht so Regensburg. Aber auch dort gibt es Sparmaßnahmen.

Regensburg - In der oberbayerischen Gemeinde Peiting dachte man darüber nach, auf den obligatorischen Weihnachtsbaum zu verzichten - jetzt folgte aber offenbar die Kehrtwende. Auch in Nürnberg und Umgebung gibt es konkrete Planungen, wie auch in der Weihnachtszeit mit Weihnachtsmärkten und Beleuchtung Energie gespart werden kann.

Energiekrise: Regensburg plant Christbaum - Zeitraum noch unklar

Wie weit sind etwaige Planungen in der Oberpfalz fortgeschritten? „Aktuell ist geplant, einen Christbaum (mit LED-Lampen versehen) vor das Alte Rathaus zu stellen“, erklärt die Stadt Regensburg auf Nachfrage von Merkur.de. Gegebenenfalls werde entschieden, dass die Beleuchtung früher abgestellt wird.

Für die Weihnachtsbeleuchtung in den Altstadtgassen sind jeweils die dort ansässigen Einzelhändler und Gastronomen verantwortlich. Laut Faszination Altstadt e. V. sind auch diese zu 90 Prozent auf LED umgestellt, so die Stadt weiter.

Energiekrise: Diese Spar-Maßnahmen ergreift Regensburg

Wie in vielen anderen Städten wurden auch in Regensburg die Wassertemperaturen in den Bädern abgesenkt - die Absenkung weise laut Stadt „pro eingesparten Temperatur °C eine erhebliche Einsparwirkung auf.“

Die Ampeln in der Stadt werden schon seit Längerem nach und nach auf energieeffiziente LED-Technik umgerüstet (Ausbaustand bereits rund 50 Prozent). „Der Ampelbetrieb wird nachts bereits heute auf das notwendige Minimum beschränkt, soweit dies mit der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs vereinbar ist“, so die Stadt weiter. Viele Standorte können so schon um 21 Uhr beziehungsweise 1 Uhr abgestellt werden, andere Standorte müssen durchlaufend betrieben werden oder weisen eine Sonderschaltung auf.

Regensburg: Weitere Energiesparmaßnahmen der Stadt

Abschaltung der Warmwasserbereitung in ausgewählten öffentlichen Gebäuden

Die städtischen Lüftungsanlagen wurden standardmäßig bis zum Beginn der Heizperiode außer Betrieb genommen, wo eine ausreichende Fensterlüftung möglich ist und aufgrund der Pandemie keine Kontraindizierung gegeben war

Die Stadt Regensburg wird die nächtliche Beleuchtung mehrerer historische Gebäude, Denkmäler und Wahrzeichen bis auf Weiteres abstellen

Energiekrise in Deutschland: Bayerns Städte wollen sparen

Auch in Amberg wird angesichts der Energiekrise versucht, Energie einzusparen. Kurzfristig soll das beispielsweise über die Absenkung der Raumtemperatur in städtischen Gebäuden geschehen. Die Straßenbeleuchtung ist bereits komplett auf LED umgestellt. (kam)

