„Hut ab, ganz ehrlich“: Mutige Nachbarin verhindert Enkeltrick – Drahtzieher weiterhin unbekannt

Von: Michael Bothner

Teilen

Ihrer Nachbarin verdankt es eine 79-Jährige aus dem Landkreis Regensburg, dass sie nicht um 20.000 Euro betrogen wurde. Die Täter standen jetzt vor Gericht.

Regensburg/Ramspau - „Hut ab, ganz ehrlich.“. „Alles richtig gemacht.“ Am Amtsgericht Regensburg sind Staatsanwalt Sebastian Stitzinger und Richterin Andrea Costa voll des Lobes für eine Zeugin. Die Frau hat Anfang März durch ihr beherztes Einschreiten verhindert, dass ihre 79-jährige Nachbarin um 20.000 Euro gebracht wurde.

Schockanruf bei 79-Jähriger: Enkelin in tödlichen Unfall verwickelt

Es ist der 3. März 2022, Anna Meyer (Name geändert) einen schockierenden Anruf erhält. „Ach Oma“, schluchzt die junge Frau am anderen Ende der Leitung und reicht den Hörer weiter. Dann meldet sich eine Polizistin bei der 79-Jährigen Ramspauerin (nördlicher Landkreis Regensburg). „Setzen Sie sich besser erst einmal“, rät sie.

Die beiden Angeklagten mit ihren Verteidigern vor dem Amtsgericht Regensburg. © Michael Bothner

Anna Meyer ist überzeugt, eben ihre Enkelin gehört zu haben. Die studiert in Jena. Man höre sich nur selten, erzählt die Rentnerin letzte Woche vor dem Amtsgericht Regensburg.

Die Enkelin sei in einen Unfall verwickelt gewesen, erklärt die vermeintliche Polizistin Meyer damals am Telefon. Eine schwangere Radfahrerin sei dabei tödlich verletzt worden. „Ich habe einen sehr kräftigen Schock erlitten, können Sie sich ja denken“, so die Zeugin.

Schockanruf 79-Jähriger: Falsche Polizistin fordert 20.000 Euro

Die falsche Polizistin, sie nennt sich Oberkommissarin Dietrich, sei aber sehr höflich und einfühlsam gewesen. Zu keinem Zeitpunkt habe sie die Geschichte angezweifelt, erklärt die Frau. Im Gegenteil habe der angebliche Anruf ihrer Enkelin, von der sie sonst so selten etwas höre, sie sogar darin bestärkt, dass etwas Schlimmes passiert sein müsse.

Die falsche Polizistin telefoniert angeblich mit einem Richter und der Staatsanwaltschaft, während Meyer am Handy wartet. Im Hintergrund habe es sich wie in einem Büro angehört. „Es klang auch immer wieder so, als würde sie mit Kollegen reden“, erinnert sie sich.

Schockanruf bei 79-Jähriger: Kurier soll Geld abholen

Der Enkelin drohe die Haft, wird der 79-Jährigen schließlich mitgeteilt. Diese könne sie durch die Zahlung einer Kaution abwenden – 38.200 Euro.

Die Rentnerin erklärt, sie könne höchstens 20.000 Euro abheben. Die Anruferin bestellt daraufhin ein Taxi und Anna Meyer fährt zur fünf Kilometer entfernten Bank. Mit dem Geld in der Tasche geht es zurück nachhause. Die falsche Polizistin am Telefon erklärt dann, dass gleich ein Kurier kommen werde, um die 20.000 Euro abzuholen.

Nach gescheitertem Enkeltrick: Kuriere auf der Anklagebank

Der 26-Jährige sitzt am Donnerstag zusammen mit seinem älteren Cousin auf der Anklagebank. Wegen langjähriger Drogensucht habe er ständig Geldprobleme, erzählt der Tscheche. Zuletzt sei sein Konto gesperrt worden. Auf einem Familienfest in Prag habe ihm ein Bekannter deshalb einen Job angeboten.

Er solle etwas abholen. Der 26-Jährige nimmt an und holt seinen Cousin (38) als Fahrer ins Boot. Was genau er abholen sollte, hätte der 26-Jährige aber nicht gewusst, erklärt dessen Rechtsanwältin Narine Schulz. Das Honorar wurde demnach lediglich mit einem Viertel der Beute beziffert, aufgeteilt auf die beiden Angeklagten und den Bekannten, der den Tipp gegeben hatte.

Das Geld wird übergeben - doch eine Nachbarin schöpft Verdacht

Ende Februar kommt der erste Anruf. Die beiden sollen ein Auto mieten und in Deutschland zur Abholung bereit sein. Zunächst steigen die beiden in einem Hotel in Grafenau ab. Tags darauf (1. März) checken sie weisungsgemäß in Riedenburg ein. Dann am 3. März, gegen 13.30 Uhr, kommt erneut ein Anruf. In etwa 20 Minuten gehe es los.

Wenig später nimmt der 26-Jährige in Ramspau das Kuvert mit dem Bargeld in Empfang. Doch eine Nachbarin wird stutzig.

Nach Geldübergabe: Nachbarin verfolgt die Kuriere

Schon während des Telefonats mit Oberkommissarin Dietrich sei sie aufmerksam geworden. Sie habe immer wieder Gesprächsfetzen mitbekommen. „In der Presse liest man ja immer wieder von solchen Betrugsfällen“, sagt sie vor Gericht. Ihr sei das insgesamt nicht ganz geheuer vorgekommen. Zumal sie dann auch noch die Kuvert-Übergabe verfolgt.

Die Frau beschließt, dem Kurier hinterherzufahren. Als sie ihn anspricht, wimmelt er sie zunächst ab. Die Frau lässt nicht locker. „Geben Sie mir das Paket, das Sie meiner Mutter abgenommen haben“, schwindelt sie den Angeklagten an. Es wirkt. Er händigt das Kuvert aus, mit den Worten: „Ich bin nur der Kurier.“

Dennoch unsicher, ob sie „gerade nicht etwas sehr Blödes gemacht“ habe, klingelt sie bei der 79-Jährigen. Die hat noch immer die falsche Polizistin am Apparat. Die Nachbarin nimmt ihr das Handy aus der Hand und kündigt der Kommissarin an, die „richtige Polizei“ zu verständigen. Das Gegenüber legt auf.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Nachbarin notiert Nummernschild: Kuriere werden festgenommen

Dank des zuvor notierten Nummernschildes kann die Polizei wenig später die beiden Kuriere kurz vor dem Grenzübergang Waidhaus festnehmen.

Den 26-Jährigen verurteilt das Gericht schließlich zu drei Jahren Haft. Außerdem wird die Unterbringung in einer stationären Suchttherapie nach §64 StGB angeordnet.

Schockanruf bei 79-Jähriger: Die Hintermänner bleiben im Dunkeln

Der Cousin, der eine deutlich untergeordnetere Rolle gespielt haben soll, wird zu eineinhalb Jahren wegen Beihilfe zu gewerbsmäßigem Bandenbetrugs verurteilt. Für eine Bewährung fehlt dem Gericht eine ausreichend günstige Sozialprognose. Erst wenige Monate vor der verhandelten Tat hatte er eine Haftstrafe wegen eines Diebstahldelikts abgesessen.

Von den eigentlichen Drahtziehern fehlt bislang jede Spur. Wieder einmal. Die Angeklagten wissen nichts zu ihnen zu sagen. Alles sei telefonisch gelaufen.